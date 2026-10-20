Đồng Nai còn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Ngày 20/10, Đoàn công tác của Cục Dân số (Bộ Y tế) do ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực tế về việc thực thi quy định pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn TP.Đồng Nai.

Tuyên truyền lưu động, vận động người dân không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức (ảnh: CDC Đồng Nai)

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh hiện nay của địa phương là 109 bé trai/100 bé gái sống, mức này cao hơn so với mức cân bằng sinh học tự nhiên (104 - 106 bé trai/100 bé gái). Nguyên nhân chủ yếu do tư tưởng thích có con trai vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn cũng gặp nhiều rào cản do hạn chế về nhân lực và kinh phí.

Nhằm kiềm chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, ngành Y tế TP Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Riêng năm 2025, địa phương đã tập huấn kiến thức sức khỏe sinh sản và mất cân bằng giới tính cho khoảng 38.000 học sinh THCS, THPT; đồng thời mở 200 lớp tập huấn cho hơn 15.400 cán bộ và người có uy tín trong cộng đồng. Hoạt động này tiếp tục được duy trì đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Qua kiểm tra toàn diện trong các năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế địa phương chưa ghi nhận cơ sở y tế nào vi phạm quy định về chẩn đoán, tiết lộ giới tính thai nhi qua siêu âm hoặc loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng đề nghị địa phương, tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các cơ sở y tế, đặc biệt là những nơi cung cấp dịch vụ siêu âm, chẩn đoán trước sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, thiết thực nhằm từng bước thay đổi nhận thức, loại bỏ định kiến giới trong nhân dân.

Đoàn công tác cũng ghi nhận những kết quả tích cực cùng các khó khăn, vướng mắc thực tế từ địa phương để làm cơ sở tham mưu, đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới.