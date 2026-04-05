Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

Chủ Nhật, 06:05, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bằng việc huy động nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ và ban hành các chính sách an sinh đặc thù, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới, biến giáo dục thành chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng biên.

Xóa bỏ "vùng lõm" giáo dục

Từ lâu, các xã biên giới gồm Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ và Bù Gia Mập (thuộc tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) luôn được coi là “vùng lõm” về giáo dục. Địa hình chia cắt, giao thông trắc trở cùng điều kiện kinh tế khó khăn đã tạo nên rào cản lớn đối với học sinh nơi đây. Nhiều em phải vượt hàng chục cây số đường rừng để đến trường; các điểm trường lẻ thường xuyên trong tình trạng xuống cấp, thiếu thốn phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại.

Học sinh vùng biên ở Đồng Nai 

Trước thực trạng đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác định đầu tư cho giáo dục vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là chiến lược an ninh quốc phòng bền vững. Mục tiêu cốt lõi là rút ngắn khoảng cách về chất lượng dạy và học giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa vùng sâu và vùng trung tâm.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc đầu tư trường liên cấp với quy mô và chất lượng vượt trội, tỉnh Đồng Nai đã triển khai chiến dịch “Kiên cố hóa trường lớp học” một cách bài bản.

Theo đó, tỉnh đã ban hành Đề án phát triển toàn diện trường học tại 8 xã biên giới giai đoạn 2026–2030 với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng. 

Theo Đề án có tổng cộng 53 cơ sở giáo dục được đầu tư, bao gồm 17 trường mầm non, 35 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Riêng năm 2025, UBND tỉnh đã giao nguồn vốn sự nghiệp hơn 99 tỷ đồng cho 5 xã để khởi động xây dựng bổ sung.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường 

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đang triển khai các bước và đốc thúc các xã về quy mô phải quy hoạch, đầu tư phân kỳ để đạt từ 5 đến 10ha mỗi trường. Tiếp đến là việc đầu tư các thiết chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. 

Qua kiểm tra thực tế, ông Sơn cho biết: “Tiến độ hiện nay có một số xã đảm bảo, nhưng cũng có xã chưa đảm bảo quy hoạch về diện tích đất. Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để bổ sung quy hoạch quy hoạch xã, cũng như đề xuất giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo diện tích cho sự phát triển theo chỉ đạo của Bộ Chính trị”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khảo sát việc xây trường ở xã Lộc Thành

Thực hiện chỉ đạo, tại xã Lộc Tấn, mô hình trường liên cấp hiện đại đang dần hiện hữu với việc đầu tư thêm cơ sở vật chất. Ông Hoàng Mạnh Thường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn chia sẻ, hiện toàn xã có 6 trường học với hơn 3.000 học sinh. Địa phương đã xây dựng 2 hợp phần là nâng cấp Trường Tiểu học Lộc Thiện thành trường liên cấp Tiểu học và THCS trên quỹ đất 5ha; đồng thời sáp nhập Trường Tiểu học Lộc Tấn A vào Trường THCS Lộc Tấn để tổ chức dạy bán trú.

Ông Thường cho biết: “Đây là bài toán nhằm giải quyết việc phát triển học sinh tại các ấp vùng biên. Trên cơ sở đó, các trường mầm non chưa đủ chuẩn cũng sẽ có cơ sở vật chất tốt hơn khi dời Trường Tiểu học Lộc Thiện về khu 5ha mới. Ở hợp phần thứ 2, quy hoạch cho trường này khoảng 5ha, chúng tôi đang làm dự án cụ thể trình các cấp xem xét thuận chủ trương. Dự kiến 2 hợp phần này sẽ khởi công vào năm 2026”.

Những bữa cơm bán trú nhân văn

Không chỉ quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Đồng Nai còn đã ban hành hàng loạt chính sách đặc thù mang tính nhân văn sâu sắc. 

Một trường học ở xã biên giới đang được xây dựng 

Cụ thể, để chăm lo đội ngũ giáo viên, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí đủ số lượng giáo viên theo từng cấp học, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh, tin học và giáo viên dạy nghề. Nhằm thu hút thầy cô giỏi về vùng biên, tỉnh xây dựng chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút, ưu đãi nghề và đầu tư xây dựng nhà công vụ, đồng thời ưu tiên tuyển dụng người địa phương hoặc những người cam kết gắn bó lâu dài.

Trước sự quan tâm đó, giáo viên các trường vùng biên cảm thấy rất phấn khởi. Cô Hoàng Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Tấn A (xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) bày tỏ mong muốn các chế độ, chính sách ưu đãi sẽ sớm được thực thi.

“Rất mong Đảng và Nhà nước quan tâm để việc áp dụng chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên dạy ở các xã biên giới sẽ thực thi trong thời gian gần nhất để cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác”, cô Hoàng Thị Mỹ Vân chia sẻ.

Lãnh đạo xã Lộc Tấn tặng quà cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học 2025-2026

Đặc biệt, điểm sáng nhân văn nhất của Đề án là chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và Nghị định số 339/2025/NĐ-CP. Tỉnh đảm bảo tất cả học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đều được hỗ trợ ăn trưa khi học bán trú. 

Đón nhận thông tin này, bà Nguyễn Thị Minh Thanh (ấp 1, xã Tân Tiến) phấn khởi chia sẻ về những khó khăn khi cha mẹ thường xuyên đi làm rẫy xa, việc đưa đón con cực kỳ vất vả. Bà bày tỏ: “Nay vùng sâu vùng xa được tạo điều kiện cho con ăn bán trú, lợi ích cho bà con nhiều lắm, đỡ được phần nào gánh nặng. Nếu cấp trên tạo điều kiện được như vậy thì rất tốt, bà con chúng tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Hành trình đưa giáo dục vùng biên giới "cất cánh" vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là mục tiêu hoàn thiện 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030. Tuy nhiên, với nguồn lực đầu tư mạnh mẽ và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, ánh sáng tri thức chắc chắn sẽ ngày càng rạng rỡ, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một vùng biên ngày càng phát triển bền vững.

Học sinh vùng biên giới ở Đồng Nai rất cần trường bán trú

VOV.VN - Đối với hàng nghìn học sinh vùng biên giới Đồng Nai (trước đây là Bình Phước), mỗi ngày đến trường là một hành trình cũng lắm khó khăn. Giờ đây, ước mơ được học bán trú, có nơi ăn, nơi nghỉ ngay tại trường đang dần trở thành hiện thực khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã khảo sát, đề xuất cải tạo, bổ sung các hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu này.

 

Thiên Lý-CTV Ánh Tuyết/VOV - TP.HCM
