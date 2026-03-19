Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự lễ khởi công động thổ trường nội trú liên cấp tại An Giang

Sáng nay (19/3), cùng với các địa phương trên cả nước, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công đồng loạt 03 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm: Ba Chúc, Vĩnh Xương và Vĩnh Điều, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 642 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ khởi công động thổ Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc tại xã Ba Chúc.

Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc được đầu tư cải tạo và xây mới trên tổng diện tích hơn 44.000 m². Trong đó diện tích đất mở rộng thêm hơn 24.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 189,74 tỷ đồng, thực hiện đến hết tháng 8/2027.

Trường được xây dựng có quy mô 45 lớp học, trong đó 3 lớp khối Tiểu học và 32 lớp khối THCS với tổng số học sinh 1.500 học sinh. Ngoài cải tạo các công trình hiện trạng thì trường sẽ được xây mới 24 phòng học THCS; 9 phòng bộ môn; 4 phòng học tiểu học; Dãy nhà công vụ; Dãy ký túc xá nam; ký túc xá nữ, Nhà ăn, Nhà đa năng, Sân bóng đá…

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 09/11/2025, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công đồng loạt 03 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.

Bên cạnh việc thi công xây dựng các công trình, tỉnh cũng chủ động chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để đưa các dự án vào vận hành ngay sau khi kết thúc xây dựng, trước thời điểm khai giảng năm học mới, bao gồm chuẩn bị về tổ chức bộ máy, chương trình giảng dạy, kinh phí hoạt động và các điều kiện cần thiết khác theo quy định. Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh. Địa phương sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với phương châm triển khai “khẩn trương – quyết liệt – chắc chắn – hiệu quả”, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho giáo viên khó khăn tại địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh An Giang đã tiến hành khởi công 2 trường phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở tại xã Vĩnh Xương và Vĩnh Điều. Trong đó, trường phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vĩnh Xương được xây dựng mở rộng trên diện tích hơn 46 ngàn m2. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 272,79 tỷ đồng. Trường có quy mô 40 lớp học (18 lớp Khối Tiểu học và 22 lớp Khối THCS) với số học sinh 1.400 học sinh. Dự kiến có 300 học sinh nội trú.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vĩnh Điều có quy mô xây dựng gần 30.000 m2, với 30 lớp học (16 lớp khối Tiểu học và 14 lớp khối THCS) và 1.000 học sinh. Dự kiến có 300 học sinh nội trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng.

Tỉnh An Giang xác định việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.