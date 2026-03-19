Đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền
VOV.VN - Sáng 19/3, Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 diễn ra tại 121 điểm trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự lễ khởi công động thổ trường nội trú liên cấp tại An Giang
Sáng nay (19/3), cùng với các địa phương trên cả nước, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công đồng loạt 03 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm: Ba Chúc, Vĩnh Xương và Vĩnh Điều, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 642 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ khởi công động thổ Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc tại xã Ba Chúc.
Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc được đầu tư cải tạo và xây mới trên tổng diện tích hơn 44.000 m². Trong đó diện tích đất mở rộng thêm hơn 24.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 189,74 tỷ đồng, thực hiện đến hết tháng 8/2027.
Trường được xây dựng có quy mô 45 lớp học, trong đó 3 lớp khối Tiểu học và 32 lớp khối THCS với tổng số học sinh 1.500 học sinh. Ngoài cải tạo các công trình hiện trạng thì trường sẽ được xây mới 24 phòng học THCS; 9 phòng bộ môn; 4 phòng học tiểu học; Dãy nhà công vụ; Dãy ký túc xá nam; ký túc xá nữ, Nhà ăn, Nhà đa năng, Sân bóng đá…
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 09/11/2025, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh An Giang đã tổ chức khởi công đồng loạt 03 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.
Bên cạnh việc thi công xây dựng các công trình, tỉnh cũng chủ động chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để đưa các dự án vào vận hành ngay sau khi kết thúc xây dựng, trước thời điểm khai giảng năm học mới, bao gồm chuẩn bị về tổ chức bộ máy, chương trình giảng dạy, kinh phí hoạt động và các điều kiện cần thiết khác theo quy định. Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh. Địa phương sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với phương châm triển khai “khẩn trương – quyết liệt – chắc chắn – hiệu quả”, đảm bảo nguyên tắc 6 rõ.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất quà cho giáo viên khó khăn tại địa phương.
Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh An Giang đã tiến hành khởi công 2 trường phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở tại xã Vĩnh Xương và Vĩnh Điều. Trong đó, trường phổ thông nội trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vĩnh Xương được xây dựng mở rộng trên diện tích hơn 46 ngàn m2. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 272,79 tỷ đồng. Trường có quy mô 40 lớp học (18 lớp Khối Tiểu học và 22 lớp Khối THCS) với số học sinh 1.400 học sinh. Dự kiến có 300 học sinh nội trú.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vĩnh Điều có quy mô xây dựng gần 30.000 m2, với 30 lớp học (16 lớp khối Tiểu học và 14 lớp khối THCS) và 1.000 học sinh. Dự kiến có 300 học sinh nội trú. Tổng mức đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng.
Tỉnh An Giang xác định việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự khởi công trường nội trú
PV An Kiên/VOV-Tây Bắc đưa tin, sáng nay (19/3), cùng với 17 địa phương biên giới trên cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. Đây là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố an ninh quốc phòng vùng phên dậu Tổ quốc.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Bản Lầu là dự án đầu tiên được khởi công trong cụm 05 dự án trường học biên giới vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt vào đầu năm nay, với tổng mức đầu tư 1.170 tỷ đồng.
Trên địa bàn xã Bản Lầu hiện có 17 dân tộc sinh sống và 14 thôn đặc biệt khó khăn, việc khởi công xây dựng ngôi trường với quy mô 28 lớp học, đáp ứng nhu cầu nội trú cho gần 1.000 học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường đầy đủ tiện nghi, an toàn và thân thiện. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu cho biết: "Việc khởi công xây dựng trường sẽ góp phần cải thiện công tác giáo dục, hỗ trợ các cháu học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, có cuộc sống sinh hoạt đặc bản hơn. Qua đó cũng giúp tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới".
Cùng với dự án tại Bản Lầu, Lào Cai cũng đang khẩn trương chuẩn bị mặt bằng để thi công 4 ngôi trường còn lại tại Trịnh Tường, Bản Vược, Si Ma Cai và Bản Phiệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2028. Trước đó, vào tháng 11/2025, tỉnh cũng đã khởi công 4 trường nội trú liên cấp đợt 1 tại các điểm biên giới xung yếu, dự kiến đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 - 2027, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định trách nhiệm của địa phương: "Tỉnh Lào Cai xin cam kết chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai các dự án đúng kế hoạch. Bàn giao mặt bằng sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí để các trường thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của học sinh vùng cao".
Việc xây dựng đồng bộ hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ giải quyết triệt để bài toán thiếu cơ sở vật chất mà còn thắp sáng khát vọng vươn lên của hàng chục ngàn con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đồng Tháp khởi công 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh
PV Phan Ánh/VOV-ĐBSCL thông tin, sáng nay 19/3, tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, tổ chức khởi công 4/6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp.
Tổng mức đầu tư của 6 dự án khoảng 1.876 tỷ đồng. Các dự án này triển khai trong giai đoạn 2026 – 2029. Các dự án khởi công ngày 19/3 gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước, với mức đầu tư dự kiến hơn 263 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Hồng, với mức đầu tư hơn 295 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Hộ Cơ, mức đầu tư dự kiến hơn 310 tỷ đồng; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Tân Thành, với mức đầu tư dự kiến gần 301 tỷ đồng. Hai dự án còn là: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Hồng Ngự; Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Thới Hậu, với mức đầu tư dự kiến gần 292 tỷ đồng.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH - THCS Thường Phước được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường TH Thường Phước 1B và Trường THCS Thường Phước. Theo quy hoạch, trường được đầu tư 50 phòng học, gồm 38 phòng xây mới và 12 phòng cải tạo; đồng thời, bố trí 41 phòng chức năng, trong đó 24 phòng xây mới và 17 phòng cải tạo.
Sau khi mở rộng thêm 31.000 m², tổng diện tích toàn khu đạt 49.000 m². Trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng hơn 2.000 học sinh/50 lớp, gồm hơn 700 học sinh Tiểu học và hơn 1.300 học sinh THCS. Trong tổng mức đầu tư dự kiến hơn 263 tỷ đồng; Trung ương hỗ trợ gần 250 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng gần 14 tỷ đồng. Hiện 7/7 hộ dân trong khu vực mở rộng đã thống nhất chủ trương; địa phương đã hoàn tất đo đạc và lập phương án bồi thường.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các Trường Phổ thông nội trú liên cấp là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển giáo dục vùng biên giới của tỉnh. Với mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng giáo dục vùng biên, tỉnh Đồng Tháp đã và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị nhân lực, vật lực, tạo tiền đề thuận lợi để các dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đúng kế hoạch.
Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng: Sự kiện khởi công ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng biên giới, vùng khó khăn. Để bảo đảm khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả xây dựng trường học tại các xã biên giới, theo tinh thần: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.
Lâm Đồng đồng loạt khởi công 3 trường học liên cấp ở biên giới
PV Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên phản ánh, thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng 19/3, cùng với 121 điểm trường trên cả nước, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công 3 trường liên cấp ở các xã biên giới là Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil.
Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có 5 xã biên giới gồm Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Ba trường nội trú liên cấp được khởi công tại các xã Đắk Wil, Thuận Hạnh và Tuy Đức có tổng mức đầu tư khoảng 675 tỷ đồng. Quy mô công trình xây dựng cấp III, với các khối nhà cao từ 1 đến 3 tầng. Thời gian xây dựng từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2027. Khi khánh thành, các trường sẽ chào đón khoảng 4.150 học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đến học tập.
Dự và chỉ đạo tại điểm cầu xã Đắk Wil, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bảo đảm tiến độ; các sở, ngành bố trí biên chế giáo viên, đồng thời địa phương lập danh sách đầy đủ học sinh theo học.
Đắk Wil được hợp nhất từ hai xã Ea Pô và Đắk Wil (thuộc huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cũ). Việc Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giáo dục sẽ giúp nâng cao dân trí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, với các em học sinh, trường nội trú liên cấp là niềm mơ ước, nơi các em được sinh hoạt, học tập và phát triển toàn diện.
Em Nguyễn Trần Gia Linh, học sinh lớp 5, là 1 trong 10 học sinh học giỏi vượt khó của xã Đắk Wil, vinh dự được nhận học bổng dịp khai trương xây dựng Trường Nội trú liên cấp ở xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ: “Hôm nay đến đây em rất vinh dự, tự hào và vui vì được nhận quà và học bổng. Sang năm vào lớp 6, em sẽ được học tập tại ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi. Trường có đầy đủ nơi ăn, ngủ, học tập, thực sự là môi trường rất tốt đối với bọn em. Em hứa sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành cô giáo, để không phụ lòng cha mẹ, các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm".
Tây Ninh khởi công 19 trường nội trú cho học sinh biên giới
PV Nguyễn Quang/VOV-TPHCM đưa tin, sáng 19/3, tại xã Bến Cầu, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu (địa bàn huyện Bến Cầu, Tây Ninh cũ), mở đầu cho chương trình xây dựng đồng loạt 19 trường nội trú tại 19 xã biên giới.
Chương trình có tổng mức đầu tư hơn 3.968 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 3.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, hệ thống trường này sẽ phục vụ 25.620 học sinh, gồm hơn 13.000 học sinh tiểu học và 12.600 học sinh trung học cơ sở. Dự kiến có 6.319 học sinh học nội trú và hơn 19.000 học sinh bán trú.
Các trường được đầu tư đồng bộ với 595 phòng học, 295 phòng bộ môn cùng hàng loạt hạng mục như thư viện, phòng tư vấn học đường, khu thể thao, hồ bơi, nhà đa năng… đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức 2. Mô hình tổ chức học 2 buổi/ngày, có hỗ trợ bữa trưa, hướng tới môi trường học tập toàn diện cho học sinh vùng biên. Đáng chú ý, sau đầu tư, 19 trường sẽ thay thế, sắp xếp lại khoảng 30 trường và điểm trường lẻ, góp phần tinh gọn mạng lưới giáo dục và nâng cao hiệu quả quản lý.
Theo giáo viên Đặng Thị Minh Thúy, Trường Tiểu học Bến Cầu, việc có trường nội trú là mong mỏi từ lâu của phụ huynh và giáo viên khi nhiều học sinh vùng biên có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự kèm cặp. Khi được học tập và sinh hoạt tại trường, các em sẽ được chăm sóc tốt hơn, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng học tập.
Em Võ Tuyết Nhi, học sinh Trường THCS Bến Cầu, bày tỏ niềm vui khi sắp được học trong môi trường mới hiện đại, đầy đủ tiện nghi, giúp việc học thuận lợi hơn.
Theo đó, Chương trình xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới được kỳ vọng không chỉ thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng mà còn góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.
Thanh Hóa: Đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú
PV Lê Hải- CTV Phương Giang thông tin, sáng 19/3, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cụ thể hóa Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị, mở ra bước phát triển mới cho giáo dục vùng cao.
Tại điểm cầu bản Chim (xã Nhi Sơn), dự án triển khai trên diện tích 2,72 ha, gồm các hạng mục nhà học bộ môn 3 tầng, khu nội trú 4 tầng, nhà đa năng… Quy mô 22 lớp, đáp ứng cho 664 học sinh với hệ thống tiện ích đồng bộ.
Cùng thời điểm, dự án tại xã Hiền Kiệt (270 tỷ đồng, hơn 4 ha) phục vụ trên 900 học sinh được khởi động. Tại xã Sơn Điện, công trình bản Na Lộc (200 tỷ đồng) cũng được triển khai với các hạng mục phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú.
Ở xã Tam Chung, dự án trị giá 252 tỷ đồng, diện tích khoảng 5 ha, đáp ứng nhu cầu cho 738 học sinh, với đầy đủ hạ tầng như nhà công vụ, bếp ăn và công trình phụ trợ. Đáng chú ý, xã Pù Nhi có quy mô lớn nhất với 38 lớp, phục vụ khoảng 1.232 học sinh, tổng vốn 140 tỷ đồng.
Trong khi đó, dự án tại xã Quang Chiểu (gần 200 tỷ đồng) nổi bật với hệ thống nhà nội trú 5 tầng và các khối nhà học hiện đại. Các dự án góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và củng cố quốc phòng vùng biên.
Khởi công 6 trường nội trú ở vùng cao Lai Châu
PV Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc thông tin, cùng với các địa phương trên cả nước, hôm nay 19/3, tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng 6 trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới. Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.845 tỷ đồng.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân cùng lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành địa phương và đồng bào các dân tộc, học sinh trên địa bàn.
Lễ khởi công thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc và cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, khu vực còn nhiều khó khăn. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt người dân nơi đây, kỳ vọng một ngôi trường khang trang, giúp con em có điều kiện học tập tốt hơn để mở ra cánh cửa tương lai.
Khổng Lào và các xã vùng biên như Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu hay Mù Cả… địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, điều kiện học tập của học sinh còn nhiều thiếu thốn. Không ít em nhỏ phải băng rừng, vượt suối hàng giờ để đến lớp, nhiều em vì hoàn cảnh khó khăn đã phải bỏ dở việc học giữa chừng.
Không chỉ là nơi học chữ, những ngôi trường này còn là “ngôi nhà chung”, nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện kỹ năng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa và bồi đắp khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng biên.
Trong niềm vui ngày khởi công, ánh mắt háo hức của các em nhỏ như sáng lên niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn. Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp được xem là giải pháp căn cơ, góp phần giữ chân học sinh đến lớp, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu cho biết: "Đây là niềm tự hào của địa phương khi Đảng và Chính phủ quan tâm đối với công tác giáo dục ở vùng biên giới. Khi công trình đi vào hoạt động, học sinh sẽ có nơi học khang trang và ổn định. Sau này các con sẽ có tư duy, sáng tạo và sẽ là một trong những nguồn nhân lực bổ sung cho địa phương cũng như là các cấp, các ngành của tỉnh".
Các công trình trường học khởi công hôm nay do Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, dự kiến khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng 6.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Từ đây những mái trường mới đang dần hình thành giữa đại ngàn biên giới.
Khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi
Phản ánh từ PV Thanh Thắng/VOV-miền Trung, sáng nay (19/3), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở tại 5 xã biên giới đất liền. Quảng Ngãi là một trong 17 địa phương biên giới đất liền trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ công trình trường học.
5 dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở được khởi công sáng nay tại các xã: Bờ Y, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Long và Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, tổng mức đầu tư hơn 1.116 tỷ đồng. Mỗi trường được xây dựng trên diện tích khoảng 5 héc ta, quy mô từ 700 đến 1.600 học sinh, phù hợp điều kiện từng địa phương.
Các dự án được triển khai theo mô hình trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở, gắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, giảm các điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung.
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc xây dựng các trường học này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng biên giới đất liền: “Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y và các xã cùng khởi công hôm nay sẽ trở thành một trong những môi trường giáo dục kiểu mẫu, nơi nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng học tập và cống hiến của thế hệ trẻ vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của địa phương, khu vực và tỉnh nhà”.
Tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tại các xã biên giới. Giai đoạn 1, địa phương đã triển khai xây dựng 4 trường tại các xã Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Loong và Dục Nông, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Cả 5 Dự án được khởi công trong giai đoạn 2 này, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2027.
Huế khởi công 3 trường nội trú tại các xã biên giới
PV Lê Hiếu/VOV-miền Trung phản ánh, sáng 19/3, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ xây dựng đồng loạt 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Tại thành phố Huế, 3 dự án trường học được khởi công gồm: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 1, tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng, quy mô hơn 1.400 học sinh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư; Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 2, tổng mức đầu tư khoảng 209 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.220 học sinh và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS - THPT tại xã A Lưới 5, tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, quy mô khoảng 786 học sinh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế làm chủ đầu tư.
Các công trình này dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 6/2027 sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục tại khu vực miền núi, biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong học tập và sinh hoạt.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết, sau khi các trường học này đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương: “Đây là một thiết chế để tạo điều kiện không gian học tập tốt nhất cho con em vùng biên giới của thành phố Huế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế tập trung để quyết liệt chỉ đạo, để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng được tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ”.
Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, thành phố Huế đã khởi công xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 với tổng kinh phí hơn 510 tỷ đồng. Trong đó, dự án tại xã A Lưới 3 có diện tích hơn 4,8 ha, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh; Dự án tại xã A Lưới 4 có diện tích hơn 4,9 ha, phục vụ khoảng 1.800 học sinh. Cả 2 dự án này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/7/2026.
Đồng loạt khởi công 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới ở Quảng Trị
PV Thanh Hiếu/VOV-miền Trung đưa tin, sáng nay (19/3), cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Tỉnh Quảng Trị khởi công 11 điểm trường tại các xã Kim Ngân, Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa, tổng mức đầu tư của 11 dự án gần 2.340 tỷ đồng. Dự kiến, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2027.
Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới được đầu tư theo mô hình trường liên cấp hiện đại với các phòng học, phòng bộ môn cùng hệ thống nhà ăn, khu nội trú khang trang. Công trình đáp ứng nhu cầu ăn ở và học tập tập trung để thực hiện chủ trương đưa học sinh từ các điểm trường lẻ về sinh hoạt, học tập tại trường.
Tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết, nguồn nhân lực và vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trọng điểm ở khu vực biên giới theo đúng yêu cầu đề ra. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cao Bằng khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã biên giới Xuân Trường
PV Duy Thái/VOV-Đông Bắc đưa tin, sáng nay (19/3), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tới dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã biên giới Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng.
Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Xuân Trường được đầu tư xây dựng trên diện tích 5ha bao gồm các hạng mục Nhà lớp học khối Tiểu học; Nhà lớp học khối THCS; Nhà lớp học bộ môn; Nhà hiệu bộ; Nhà nội trú học sinh khối Tiểu học; Nhà nội trú học sinh khối THCS; Nhà nội trú giáo viên; Nhà ăn và Bếp; Nhà đa năng; Nhà Thư viện và nhà văn hóa. Công trình cũng bao gồm hệ thống phụ trợ như cổng chính, cổng phụ; hàng rào thoáng; Trạm biến áp; Sân chơi, các sân thể thao; bể bơi, cây xanh, sân vườn, khu giếng khoan, hệ thống lọc nước, bể nước sạch sinh hoạt, bể nước ngầm PCCC, các bể tự hoại, khu tập kết rác thải,...
Đồng thời tỉnh Cao Bằng cũng thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài như san nền; đường giao thông; bãi đỗ xe; hệ thống cấp điện ngoài nhà; hệ thống cấp nước và thoát nước ngoài nhà; phòng cháy và chữa cháy ngoài nhà; kè chắn đất; tường rào; bồn hoa… Địa phương cũng đầu tư mua sắm trang thiết bị công trình như thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt cho nhà trường… Tổng mức đầu tư công trình hơn 280 tỷ đồng, dự kiến khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng gần 1.000 học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.
Tỉnh Cao Bằng có 21 xã biên giới, với đặc thù dân cư phân tán, nhiều điểm lẻ, giao thông khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp hạn chế. Vì vậy, việc đầu tư các trường nội trú liên cấp là giải pháp căn cơ, thiết thực nhằm tạo môi trường học tập tập trung, đồng bộ, giảm áp lực thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương. Trong giai đoạn đầu 2025 – 2026, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng mới 10 trường với tổng mức đầu tư dự kiến 2.991 tỷ đồng tại các xã: Quang Long, Trùng Khánh, Cốc Pàng, Bế Văn Đàn, Cần Yên, Cô Ba, Lý Quốc, Vinh Quý, Xuân Trường, Khánh Xuân, hoàn thành trong năm 2027.
Khởi công đồng loạt 5 trường nội trú liên cấp ở Điện Biên
PV Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc thông tin, sáng nay (19/3), tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khởi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang, đồng thời phát động triển khai đồng loạt 4 dự án trường nội trú liên cấp khác tại các xã biên giới. Tới dự có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5 dự án được triển khai tại các xã ở Điện Biên giai đoạn 2 gồm: Na Sang, Mường Nhé, Mường Chà, Nà Hỳ và Mường Pồn. Đây đều là những địa bàn có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh, nơi điều kiện học tập của học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, tỷ lệ học sinh phải đi học xa, thiếu điều kiện ăn ở tập trung. Các trường có tổng số 31 phòng học, 132 phòng ở nội trú cho học sinh, 21 phòng ở công vụ giáo viên. Dự kiến nhu cầu vốn xây dựng 5 trường của Điện Biên là 1.400 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2026-2027.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp trên cả nước là một quyết sách lớn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong tổng thể đó, Điện Biên được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, cần ưu tiên nguồn lực để thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Các công trình đều được thiết kế theo mô hình liên cấp, tích hợp đầy đủ hạ tầng học tập và sinh hoạt, gồm khối lớp học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, không gian sinh hoạt văn hóa. Đáng chú ý, các trường còn được chú trọng yếu tố bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua không gian sinh hoạt và các thiết chế đi kèm, tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát phải đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ; các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
Việc khởi công đồng loạt 5 trường nội trú liên cấp tại Điện Biên thể hiện rõ quyết tâm của Trung ương và địa phương trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây còn là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ vùng biên nơi cực Tây có tri thức, có kỹ năng, đủ năng lực hội nhập và góp phần giữ vững phên dậu Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Sơn La phát động chiến dịch 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường liên cấp vùng biên giới
PV Trấn Long/VOV-Tây Bắc phản ánh, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La diễn ra chiều 18/3, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường liên cấp vùng biên.
Đến thời điểm này, tiến độ thi công xây dựng 13 dự án trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới tại tỉnh Sơn La cơ bản được đảm bảo. Các chủ đầu tư tập trung đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ. Nhiều dự án đạt và vượt tiến độ đề ra, như điểm trường xã Lóng Phiêng triển khai thi công 12/12 hạng mục chính, khối lượng hoàn thành đạt 65%; điểm trường Yên Sơn, Mường Hung hoàn thành trên 55% khối lượng. Các chủ đầu tư đã lập danh mục thiết bị và dự toán nội thất trong hạng mục xây dựng (bàn, ghế, tủ, giường…), đồng thời cập nhật dự toán, tổ chức thẩm định giá, triển khai quy trình mua sắm thiết bị theo quy định. Tổng vốn giải ngân 13 dự án đạt gần 625 tỷ đồng (đạt 22,6%).
Tuy nhiên, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đang gặp khó khăn, vướng mắc về nguồn cung vật liệu và nhân công tại địa phương. Giá vật tư chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá nhiên liệu, trong đó một số vật liệu cơ bản như thép, cát, gạch, đá, bê tông thương phẩm có giá thực tế cao hơn so với mức công bố. Nhiều loại vật liệu phải vận chuyển từ các địa phương khác do nguồn cung tại chỗ không đáp ứng tiến độ, làm gia tăng chi phí xây dựng.
Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các dự án, cam kết về tiến độ; thường xuyên báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng phương án bố trí, điều chuyển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, bảo đảm đủ về số lượng, phù hợp chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học khi các trường đi vào hoạt động.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công trường nội trú liên cấp xã Ea Bung
PV Nam Trang/VOV Tây Nguyên thông tin, sáng 19/3, tại xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Ea Bung. Chương trình được kết nối trực tuyến với 17 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công các trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền.
Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha tại thôn 1. Khi hoàn thành, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới.
Ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Bung cho biết, xã Ea Bung được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ Ea Bung và Ya Tờ Mốt, địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc đi lại học tập của học sinh, nhất là vào mùa mưa, còn nhiều khó khăn. Việc đầu tư trường nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo bước chuyển trong nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên. “Chủ trương của Đảng và Nhà nước đầu tư cho xã Ea Bung cái trường này bà con nhân dân rất phấn khởi. Có được trường này thì thứ nhất con em được tập trung học và cơ sở thì đảm bảo và việc đi lại rồi chăm sóc các em được tốt hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng con em ở vùng biên giới này trong thời gian tới sẽ được chăm sóc, giáo dục tốt hơn để hướng cho tương lai vùng biên giới phiên dậu của Tổ Quốc sẽ vững chắc hơn”.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng học sinh vượt khó học giỏi và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Sáng nay (19/3), Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ ngành liên quan và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.
Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, ngày 9/11/2025, đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp đã tổ chức khởi công; lũy kế đến cuối năm 2025, có 108 trường đã khởi công xây dựng; trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026 (Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.
