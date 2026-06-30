Đồng Nai đón 62 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sau 105 ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. Đội đã tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc.

Công tác chuẩn bị đưa hài cốt liệt sĩ về nước

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn của các thành viên Đội K72.

Bà khẳng định, kết quả này thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cha ông cho độc lập Tổ quốc.

Thành viên Đội K72 cẩn thận đưa từng hài cốt liệt sĩ về Tổ quốc (ảnh: Nguyệt Hà)

Để tiếp tục hành trình nhân văn này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 và các thành viên tiếp tục quán triệt, phát huy kết quả đạt được. Đồng thời, chuẩn bị tốt mọi mặt để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố thời gian tới với phương châm “còn thông tin, còn tìm kiếm”.

Sau nghi thức lễ đón, đoàn hành quân đã đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu, an táng.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai đón các hài cốt liệt sĩ hồi hương về Tổ quốc

Trong suốt đoạn đường di chuyển, đông đảo người dân và các cựu chiến binh đã đứng trang nghiêm hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc để đón các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm để quét dọn sạch sẽ con đường dẫn vào nhà quàn, bà Phạm Thị Giá, cựu chiến binh của phường Tân Bình, TP. Đồng Nai (trước là TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), xúc động chia sẻ:

“Chúng tôi vô cùng xúc động khi được chứng kiến các anh trở về quê hương. Dù chưa rõ các anh đã xác định được danh tính để khắc lên bia mộ hay chưa, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, điều đó sớm muộn cũng sẽ được thực hiện. Chúng tôi cựu chiến binh cũng rất xúc động trước chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ", bà Phạm Thị Giá chia sẻ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa vào nhà quàn

Các cựu chiến binh cũng bày tỏ tâm nguyện, mong rằng sau khi trở về nước, các hài cốt liệt sĩ sẽ sớm được xác định danh tính để gia đình vơi bớt nỗi đau và sớm tìm lại được thân nhân của mình. Dự kiến, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập sẽ diễn ra vào dịp 27/7 tới đây tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.