Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, nước mặn đã bắt đầu xâm nhập vào cửa sông Tiền và có chiều hướng gia tăng trong những ngày tới. Tại khu vực bến đò Rạch Vách, xã Vĩnh Hựu, độ mặn đo được khoảng 1 gam/lít.

Trước diễn biến này, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đang tăng cường bố trí cán bộ theo dõi nguồn nước, thường xuyên đo độ mặn tại các khu vực cống ven sông, rạch để chủ động xây dựng phương án vận hành công trình theo hướng ngăn mặn, trữ ngọt. Tùy theo diễn biến nguồn nước và đặc điểm từng khu vực, ngành chức năng sẽ điều chỉnh chế độ vận hành các cống thủy lợi phù hợp.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, cho biết: “Nhìn chung, tất cả các cống ở vùng Ngọt hóa Gò Công như cống Vàm Giồng sắp bị mặn, còn cống Xuân Hòa vẫn còn lấy nước ổn định. Ở khu vực phía Tây, nước sông vẫn còn ngọt, vận hành chế độ bình thường, chỉ khi có triều cường thì đóng cửa lại. Bây giờ mình đang ở trạng thái chuẩn bị, khi cống Vàm Giồng đóng thì cống Xuân Hòa vận hành lấy gạn để trữ nước. Dự kiến đầu tháng 12 này sẽ tăng cường trữ nước, lấy nhồi, tích nước liên tục luôn”.

Vườn cây ăn trái của nông dân tỉnh Đồng Tháp vào mùa khô rất cần nguồn nước ngọt

Việc chủ động điều tiết, tranh thủ lấy nước ngọt qua cống Xuân Hòa, xã Bình Ninh, góp phần bổ sung nguồn nước cho hệ thống kênh nội đồng, phục vụ sản xuất lúa Đông Xuân và tưới tiêu hàng nghìn héc-ta vườn cây ăn trái tại vùng Ngọt hóa Gò Công. Nhờ đó, người dân có thêm điều kiện bảo vệ vườn cây, duy trì sản xuất trong những tháng mùa khô.

Hiện nay, nhiều vườn thanh long, vườn dừa tại khu vực này đang cho trái, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhà vườn. Ông Nguyễn Tấn Đạt, nông dân trồng dừa ở xã Bình Ninh, phấn khởi cho biết: “Cây dừa khô tại đây hiện nay đang cho thu hoạch bình thường, mỗi tháng thu hoạch một lần nên có thu nhập. Nước thì cống có cho xả vô để bà con tưới. Hiện giờ tôi đang bơm vô vườn, có nước nhiều”.

Cống Xuân Hòa đang vận hành tự do để cung cấp nguồn nước ngọt từ sông Tiền vào nội đồng chủ động ứng phó với hạn mặn

Không chỉ vùng Ngọt hóa Gò Công, tại các vùng chuyên canh sầu riêng ở những xã ven sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang trước đây, người dân cũng chủ động các giải pháp ứng phó hạn mặn. Đáng chú ý, hệ thống đê bao và các công trình cống ngăn mặn, trữ ngọt đã được đầu tư khép kín đến khu vực các xã Long Tiên, Hiệp Đức. Khi độ mặn bên ngoài tăng cao, các cống được đóng lại, giữ nguồn nước ngọt bên trong hệ thống kênh, mương, phục vụ tưới tiêu cho vườn cây đặc sản.

Theo ông Võ Văn C., nhà vườn có 1 héc-ta sầu riêng ở xã Long Tiên, nhờ hệ thống đê bao, cống ngăn mặn được đầu tư, người dân giảm bớt nỗi lo thiếu nước trong mùa khô. Bên cạnh đó, mỗi hộ còn chủ động nạo vét mương vườn, tích trữ nước và áp dụng các biện pháp giữ ẩm để bảo vệ cây trồng: “Nói chung về hạn mặn cũng nhờ Nhà nước đã bao đê bên ngoài, mình sẽ chủ động nạo vét mương vườn. Nghe ở ngoài sông Tiền đóng cống thì trữ nước. Cỏ trong vườn cũng hạn chế làm để cho nó giữ ẩm cho cây, kéo dài sự sống, chứ tưới hết nước trong mương vườn thì không hay. Nước không vô thì cây cũng tìm nước để sống, từ 10 - 15 ngày chúng ta không tưới cây vẫn sống được. Ngoại trừ khô, nước cạn, cây không tìm được nước thì nó sẽ chết thôi”, ông C., chia sẻ.

Nhà vườn trồng sầu riêng áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước phun tưới mùa khô

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, mùa khô năm 2026 - 2027, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Đáng chú ý, xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm, lấn sâu vào nội đồng và kéo dài trong những tháng cao điểm mùa khô. Dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về ĐBSCL được dự báo thấp hơn khoảng 20% so với trung bình nhiều năm. Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño có khả năng duy trì cường độ mạnh, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước.

Tuy vào mùa khô hạn nhưng hoa màu tại địa phương vẫn xanh tốt, cho năng suất cao

Trước những thách thức này, việc chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sản xuất và đời sống người dân vùng hạ lưu sông Tiền. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn nước, độ mặn, vận hành linh hoạt các công trình thủy lợi, tranh thủ lấy nước khi điều kiện cho phép; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ vườn cây và điều chỉnh sản xuất phù hợp.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung triển khai các giải pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mùa khô năm nay.