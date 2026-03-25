Đồng Tháp khẩn trương thu gom dây cáp cũ bỏ trên lề đường sau khi VOV thông tin

Thứ Tư, 08:29, 25/03/2026
VOV.VN - Liên quan đến tình trạng hàng chục đống dây cáp quang đã qua sử dụng bị bỏ lại trên lề đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) gây mất mỹ quan và cản trở giao thông mà VOV thông tin, các doanh nghiệp quản lý, khai thác hệ thống dây dẫn này đã khẩn trương khắc phục.

Đây là số dây cáp quang cũ mà một doanh nghiệp viễn thông tháo dỡ trong quá trình nâng cấp, thay thế hệ thống đường dây mới. Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ xong, lượng dây thải này chưa được thu gom và vận chuyển đi mà bị tập kết thành từng đống lớn ngay trên lề đường công cộng trong suốt thời gian dài, gây bức xúc đối với người dân địa phương.

Các đơn vị có liên quan tổ chức thu gom, xử lý lượng dây cáp quang bỏ phế trên lề đường

Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của người dân. Người dân mong muốn đơn vị viễn thông có liên quan khi thay thế hệ thống dây dẫn này cần khẩn trương thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, sớm trả lại hành lang lề đường thông thoáng, sạch đẹp. 

Lượng cáp viễn thông này nếu chậm thu gom sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

 Việc khắc phục ngay vấn đề tồn tại này khi có phản ánh của cơ quan báo chí thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tiếp thu, chấn chỉnh vụ việc người dân bức xúc của các doanh nghiệp viễn thông tại tỉnh Đồng Tháp.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
