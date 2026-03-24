Dây dẫn ngổn ngang nằm ngổn ngang trên lề đường, người dân bức xúc
VOV.VN - Hiện nay, người dân có nhà ven đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) rất bức xúc trước tình trạng xuất hiện hàng chục đống dây dẫn nằm “lộ thiên” trên lề đường, thậm chí ngay trước cửa nhà dân, ven đường giao thông.
Đây là số dây cáp viễn thông đã qua sử dụng mà một doanh nghiệp viễn thông đã tháo dỡ khi thay thế đường dây mới. Lượng dây dẫn này bị bỏ thành đống ngay lề đường trong thời gian dài nhưng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định.
Theo doanh nghiệp chuyên thu gom rác, dây cáp viễn thông không phải là rác sinh hoạt nên không được thu gom mà trách nhiệm thu gom và xử lý thuộc về đơn vị quản lý khai thác đường dây này.
Việc tập kết dây cáp viễn thông tại đây gây mất mỹ quan, cản trở việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, nên cần sớm được đơn vị có trách nhiệm thu gom, xử lý đúng quy định, góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp.