Dây dẫn ngổn ngang nằm ngổn ngang trên lề đường, người dân bức xúc

Đây là số dây cáp viễn thông đã qua sử dụng mà một doanh nghiệp viễn thông đã tháo dỡ khi thay thế đường dây mới. Lượng dây dẫn này bị bỏ thành đống ngay lề đường trong thời gian dài nhưng chưa được thu gom, xử lý đúng quy định.

Những đống dây dẫn tập kết ngay lề đường Lê Thị Hồng Gấm gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, buôn bán kinh doanh và tiềm ẩn tai nạn giao thông

Theo doanh nghiệp chuyên thu gom rác, dây cáp viễn thông không phải là rác sinh hoạt nên không được thu gom mà trách nhiệm thu gom và xử lý thuộc về đơn vị quản lý khai thác đường dây này.

Hệ thống dây cáp viễn thông như mạng nhện ngay đường Lê Thị Hồng Gấm cần được chấn chỉnh

Đơn vị tháo dỡ, thay thế đường dây cáp viễn thông chưa thu gom nguồn dây phế liệu kịp thời

Việc tập kết dây cáp viễn thông tại đây gây mất mỹ quan, cản trở việc đi lại, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, nên cần sớm được đơn vị có trách nhiệm thu gom, xử lý đúng quy định, góp phần xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp.