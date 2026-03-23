Đồng Tháp: Người thủ lĩnh thanh niên hết mình với phong trào Đoàn đội

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu trước đây đã có 5 năm phụ trách Đài Truyền thanh phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ). Với lòng nhiệt huyết, năng động, hết mình vì cộng đồng, đến năm 2022 anh được Đảng ủy, UBMTTQ và đông đảo đoàn viên, thanh niên phường ủng hộ, tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường 4 và đến ngày 1/7 năm 2025 khi sáp nhập vào phường Đạo Thạnh, anh Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Bí thư Đoàn thanh niên của phường này.

Khi đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh thanh niên phường, người cán bộ này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng khiếu và bản lĩnh chính trị trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ngày một đi lên. Nổi bật nhất trong thời gian gần đây là tổ chức Đoàn phường đã đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương mà tiêu biểu nhất là hoạt động chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu đã cùng với tập thể ban thường vụ đoàn phường nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các mô hình chuyển đổi số phục vụ cho chính quyền và người dân như: hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ, tuyên truyền cửa hàng, cơ sở kinh doanh lắp bảng quét QR code để thanh toán trực tuyến; hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa;

Triển khai mô hình “Số hóa thông tin các cơ sở thờ tự trên địa bàn”, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn một số thủ tục dịch vụ công trực tuyến thường gặp đối với người tạm trú; ra mắt mô hình “Nhà trọ chuyển đổi số” tại khu phố 2; tổ chức ra quân thu gom rác thải nhựa tại tuyến đường 92; tham gia dọn vệ sinh, chặt mé cây che khuất tầm nhìn và trồng hoa trên tuyến đường...

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu tham gia vớt lục bình làm sạch dòng kênh thủy lợi

Đặc biệt mô hình “Móc khóa an ninh” được Cục Chuyển đổi số - Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao. Bản thân anh Nguyễn Ngọc Hiếu được chọn đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về mô hình này tại Hà Nội. Cán bộ, đoàn viên phường Đạo Thạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế zalo kết nối với UBND phường, giúp người dân trao đổi thông tin, vấn đề bức xúc gửi trực tuyến đến UBND phường giải quyết.

Về lĩnh vực này, anh Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ: “Xuất phát từ các lợi ích thiết thực của hoạt động chuyển đổi số cho người dân, tôi và các bạn Đoàn Thanh niên phường bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số vào thực tiễn đời sống hàng ngày của người dân, giúp người dân tiếp cận với công nghệ, ví dụ như nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp các giấy tờ lên tài khoản định danh điện tử. Hoặc khi người dân muốn liên hệ với chính quyền vấn đề gì cũng thao tác dễ dàng hơn”.

Bí thư Đoàn thanh niên phường Đạo Thạnh tặng quà cho học sinh có thành tích trong học tập

Thời gian qua, anh Nguyễn Ngọc Hiếu đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến các hoạt động phong trào do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Đặc biệt các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, đoàn thanh niên các phường luôn tích cực tổ chức tạo sân chơi lành mạnh cho tuổi trẻ địa phương. Hình ảnh bí thư Đoàn phường tình nguyện lội xuống kênh mương vớt rác, làm sạch môi trường để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu vừa trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, anh Nguyễn Ngọc Hiếu vừa là Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Đạo Thạnh. Ở nhiệm vụ công tác nào anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031, anh vinh dự được địa phương giới thiệu làm ứng cử viên và đã trúng cử, là một trong 4 ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

“Nhiệm vụ của tôi là thực hiện lời hứa trước nhân dân, cố gắng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan hữu quan, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Trong thời gian tới, tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy - UBMTTQ và Tỉnh đoàn giao; nỗ lực đưa phong trào đoàn của phường Đạo Thạnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển hơn”- Anh Hiếu bày tỏ.

Các phong trào tại địa phương anh Hiếu đều tích cực tham gia

Ông Diệp Chánh Thanh, Chủ tịch UBMTTQ phường Đạo Thạnh cho rằng, Đoàn Thanh niên phường với sự lãnh đạo, điều hành của anh Nguyễn Ngọc Hiếu phong trào đi lên, bản thân anh rất năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Đồng chí Hiếu có ưu điểm về đạo đức, tác phong, năng lực rất tốt, có nhiều nổi bật. Trong chuyên đề chuyển đổi số, đồng chí rất năng nổ, tích cực, có nhiều mô hình hay. Tôi đánh giá cao năng lực của đồng chí Hiếu về việc đoàn kết, tập hợp thanh niên rất hiệu quả. Đoàn thanh niên phường rất sáng tạo, tích cực, có nhiều mô hình tập hợp thanh niên sẽ được nhân rộng”, ông Thanh nhận xét.

Với những phấn đấu, nỗ lực của bản thân, thời gian qua anh Nguyễn Ngọc Hiếu đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng 1 bằng khen, Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng 5 bằng khen, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng 1 bằng khen về thành tích trong công tác. Tuy nhiên, theo anh Hiếu, niềm vui lớn nhất của mình là được cống hiến, được phục vụ địa phương, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.