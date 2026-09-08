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Đồng Tháp phấn đấu tiêm vaccine dại cho 80% đàn chó, mèo

Thứ Ba, 09:39, 08/09/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng, Đồng Tháp yêu cầu các xã, phường tiêm vaccine cho ít nhất 80% đàn chó, mèo trước ngày 15/11. Từ đầu năm, tỉnh ghi nhận 10 ổ dịch dại và 2 người tử vong.

Hiện nay, bệnh dại tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa được ngăn chặn, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh còn rất cao. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại trên đàn chó, mèo tại một số địa phương còn thấp; tình trạng nuôi chó, mèo thả rông vẫn còn phổ biến; việc khai báo nuôi chó, mèo và quản lý đàn vật nuôi chưa được chặt chẽ; do đó Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có công văn 2977 yêu cầu khẩn trương, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dại trên động vật.

UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật theo quy định của Luật Thú y, Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dong thap phan dau tiem vaccine dai cho 80 dan cho, meo hinh anh 1
Đồng Tháp đã ghi nhận 10 ổ bệnh dại từ chó, làm 2 người tử vong

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát, đánh giá nguy cơ bệnh dại đến từng địa bàn cấp xã; xác định cụ thể các khu vực trọng điểm, nguy cơ cao để tập trung nguồn lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác chia sẻ thông tin các trường hợp người bị chó, mèo cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh dại để xử lý đồng bộ trên người và động vật; bảo đảm truy vết nguồn lây, khoanh vùng và xử lý kịp thời.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm đầy đủ vaccine, huyết thanh kháng Dại phục vụ công tác điều trị dự phòng cho người bị phơi nhiễm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý vết thương đúng cách và đến cơ sở y tế điều trị dự phòng kịp thời sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong công tác giám sát, chia sẻ thông tin ca bệnh, truy vết và xử lý nguy cơ lây nhiễm bệnh dại.

Dong thap phan dau tiem vaccine dai cho 80 dan cho, meo hinh anh 2
Không chỉ đàn chó mà đàn mèo tại các gia đình cũng cần được quản lý và tiêm phòng vaccine phòng ngừa bệnh dại

Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn quản lý; khẩn trương ban hành Kế hoạch và triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030 theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Trước ngày 15/9, Ủy ban nhân dân các xã, phường phải hoàn thành rà soát, lập danh sách thống kê kịp thời, chính xác và quản lý chặt chẽ biến động đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn. Yêu cầu chủ nuôi thực hiện đăng ký, khai báo nuôi vật nuôi và cam kết nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình, chấp hành nghiêm quy định xích giữ, rọ mõm và có người dắt khi ra nơi công cộng. Trước ngày 15/11, phải tổ chức triển khai tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn đảm bảo tỷ lệ đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm; riêng đối với các xã, phường đang xảy ra dịch bệnh và các địa bàn giáp ranh phải triển khai tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 90% tổng đàn tại thời điểm tiêm.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 10 ổ dịch bệnh dại trên chó và 2 người tử vong do bệnh dại.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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