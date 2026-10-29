Đồng Tháp – Prey Veng (Campuchia) tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị

Sau 2 năm ký kết chương trình hợp tác (2024-2026) Hội Phụ nữ hai đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tập trung trao đổi thông tin, tuyên truyền về truyền thống hữu nghị Việt Nam – Campuchia; tổ chức giao lưu văn hóa, thăm hỏi và trao đổi đoàn nhân các dịp lễ, Tết truyền thống, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa phụ nữ và nhân dân hai địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng ký kết hợp tác hoạt động

Trong 2 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ khu vực biên giới phối hợp với các sở, ngành và lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm xuyên biên giới. Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng đã tổ chức 7 diễn đàn tuyên truyền về đạo đức xã hội, giá trị của phụ nữ và gia đình Khmer, công nghệ kỹ thuật số. Các cấp Hội cũng duy trì 11 tổ với 234 thành viên, trong đó có 50 nữ, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Công tác an sinh xã hội được hai bên quan tâm thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp vận động khoảng 4,7 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, trao học bổng và xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới; trao 30 phần quà, trị giá 25 triệu đồng, cho phụ nữ gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Prey Veng. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hồng vận động trao 50 suất học bổng và 10 xe đạp, tổng trị giá hơn 120 triệu đồng, cho con em người Campuchia gốc Việt.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động người gốc Việt tại Campuchia chấp hành pháp luật, phòng ngừa di cư tự do, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, tập huấn nghiệp vụ đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp và tăng cường sự hiểu biết giữa phụ nữ hai tỉnh...

Đoàn cán bộ Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng tham quan mô hình sản xuất tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Theo bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được vun đắp bằng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết qua nhiều thế hệ. Trong đó, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong kết nối cộng đồng, gìn giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Bà Thái Ngọc Bảo Trâm nhấn mạnh, các hoạt động giao lưu là dịp để phụ nữ hai tỉnh gặp gỡ, thắt chặt tình cảm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; đồng thời tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, bản sắc văn hóa, đất nước và con người Đồng Tháp – Prey Veng nói riêng, Việt Nam – Campuchia nói chung. Qua đó, phụ nữ hai địa phương có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và tham gia xây dựng cộng đồng.

Đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng chụp ảnh lưu niệm

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và Chi hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Prey Veng tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội, bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tổ chức giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và phối hợp thực hiện các chương trình hợp tác; chú trọng tuyên truyền pháp luật, phòng, chống mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đoàn cán bộ Hội Phụ nữ hai tỉnh còn tham quan quy trình sản xuất, canh tác khóm và chế biến mứt khóm truyền thống của phụ nữ xã Tân Phước 2; viếng Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa, đời sống và những nét đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp.

Những kết quả đạt được góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Hội Phụ nữ hai tỉnh, chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.