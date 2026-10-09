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Chuyến thăm Campuchia: Nâng tầm tin cậy chiến lược và động lực hợp tác thực chất

Thứ Sáu, 06:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, vào trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đến Thủ đô Phnom Phenh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10/2026.

Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều biến chuyển nhanh chóng, khu vực Đông Nam Á tiếp tục thể hiện sức sống bền bỉ nhờ các mối liên kết láng giềng gắn kết và bổ trợ lẫn nhau. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 09-10/10 của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet là một dấu mốc ngoại giao mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Chuyến thăm khẳng định những trọng tâm, ưu tiên nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới: chủ động, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa mạnh mẽ các cam kết song phương thành kết quả thực chất.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia được xây dựng trên phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu nhờ sự tin cậy chính trị không ngừng được bồi đắp ở cấp cao nhất, tiêu biểu là chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng (Việt Nam-Campuchia) ba Đảng (Việt Nam-Lào-Campuchia) vào tháng 02/2026.

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi mật thiết không chỉ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia cũng như Lào, mà còn tạo dựng "bộ ba" hợp tác vững chắc tại tiểu vùng Mekong. Sự gắn kết này giúp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời phát huy vai trò tích cực của ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhân dân.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột chiến lược. Trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam-Campuchia nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và duy trì hòa bình, ổn định dọc tuyến biên giới đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của cả hai dân tộc.

Ấn tượng nhất trong bức tranh quan hệ song phương chính là sức bật kinh tế và thương mại. Trong bối cảnh Campuchia đang tích cực đẩy mạnh cải cách kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế - với mức tăng trưởng GDP đạt 5% năm 2025 và dự báo 4,2% năm 2026 - thì việc kết nối sâu sắc hơn với nền kinh tế Việt Nam là một ưu tiên tự nhiên và cùng có lợi.

Số liệu kinh tế minh chứng rõ nét cho động lực hợp tác này, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 8,7 tỷ USD, tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng du khách qua lại giữa hai quốc gia đã đạt xấp xỉ 1 triệu lượt người. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2026, lượng khách du lịch Campuchia sang Việt Nam đạt tới 565.000 lượt, tăng mạnh 40,8%. Những bước tiến này phản ánh nhu cầu giao thương tự nhiên và sự gắn kết xã hội ngày càng bền chặt. Cùng với nỗ lực của Campuchia trong việc đẩy mạnh chống lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ uy tín quốc tế và cải thiện môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng, thương mại biên mậu và phát triển hạ tầng kết nối xuyên biên giới.

Bên cạnh hợp tác kinh tế và an ninh, các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội, giải quyết vấn đề phân giới cắm mốc và hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đều ghi nhận những tiến triển tích cực.

Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam-Campuchia; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia; qua đó tăng cường tin cậy chính trị gắn bó và phối hợp giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Lại Hoa/VOV
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