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Đồng Tháp tiếp nhận 19 công dân Việt Nam về từ Campuchia

Thứ Tư, 18:23, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 15/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Ngày 15/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp). Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 19 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Dong thap tiep nhan 19 cong dan viet nam ve tu campuchia hinh anh 1
Lực lượng chức năng hai nước tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Campuchia để đưa về nước.

Trong số các công dân được tiếp nhận đợt này, có 11 nam và 8 nữ, đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các công dân khai báo, đã sang Campuchia làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu, chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội như lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản hay mua bán người.

Dong thap tiep nhan 19 cong dan viet nam ve tu campuchia hinh anh 2
Các công dân người Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao công dân cho công an các địa phương. Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật” với tổng số tiền trên 30 triệu đồng.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
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