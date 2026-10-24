Đồng Tháp xử lý tài xế tự ý dừng phương tiện trên đường cao tốc

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 23/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phát hiện một xe ô tô tải mang biển kiểm soát TP. HCM đang dừng trên đường, theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM .

Phương tiện dừng đậu trên đường cao tốc bị xử lý

Vụ việc xảy ra tại Km58, đoạn giáp ranh giữa xã Long Định và xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, tài xế L. xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan và thừa nhận dừng xe trên đường cao tốc để đi vệ sinh.

Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định. Với hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, tài xế L. có thể bị phạt tiền từ 12 triệu đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo ngành chức năng, việc dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc, kể cả để đi vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, tài xế có thể không kịp xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Vì vậy, người điều khiển phương tiện cần lựa chọn vị trí dừng, nghỉ phù hợp hoặc sử dụng các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế vi phạm

Trường hợp phương tiện gặp sự cố khi đang lưu thông trên đường cao tốc, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải nếu điều kiện cho phép, đồng thời bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu xe chiếm một phần làn đường xe chạy, cần đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe theo đúng quy định và bảo đảm khoảng cách an toàn. Những người trên xe cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn, ở phía ngoài lan can hoặc sau dải phân cách nếu có điều kiện phù hợp; tuyệt đối không đứng gần đuôi xe hoặc ở những vị trí có nguy cơ bị phương tiện khác va chạm.