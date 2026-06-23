Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi ở miền Trung vượt 40 độ

Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ và vượt 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Một số trạm đo ghi nhận mức nhiệt rất cao như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 40 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,6 độ C.

Số liệu thực đo trong ngày 22/6 cho thấy nhiều địa phương miền Trung tiếp tục là tâm điểm nắng nóng. Tại Nghệ An, nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở Vinh đạt 38,6 độ C, Đô Lương 38,3 độ C và Con Cuông 38,2 độ C. Tại Hà Tĩnh, các trạm Hà Tĩnh, Hương Khê, Hoành Sơn và Kỳ Anh đều ghi nhận mức nhiệt từ 38,6 đến 39,1 độ C.

Đáng chú ý, khu vực Quảng Bình và Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm đo tiệm cận hoặc đạt ngưỡng 40 độ C như Đồng Hới 39,6 độ C, Ba Đồn 39,3 độ C và Đông Hà 40 độ C.

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới

Dự báo ngày 23/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Sang ngày 24/6, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng với nền nhiệt từ 37-39 độ C, nhiều nơi có khả năng vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể tiếp tục duy trì nắng nóng trong nhiều ngày tới.

Nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng sức khỏe gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức, say nắng hoặc sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với môi trường có nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông hoặc khu vực đô thị đông dân cư.