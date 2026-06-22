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Miền Bắc chuẩn bị bước vào đỉnh điểm nắng nóng, có nơi xấp xỉ 40 độ C

Thứ Hai, 10:30, 22/06/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng đang gia tăng mạnh trên diện rộng tại Bắc Bộ và miền Trung, với nền nhiệt nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, những ngày gần đây khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện trở lại tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng đã kéo dài liên tục trong nhiều tuần qua.

mien bac chuan bi buoc vao dinh diem nang nong, co noi xap xi 40 do c hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo dự báo, trong ngày 22/6, nắng nóng tiếp tục tập trung tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới và đạt đỉnh vào khoảng ngày 24/6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến tại Bắc Bộ dao động từ 37-39 độ C, cục bộ một số nơi có thể vượt ngưỡng 39 độ C. Dưới tác động của hiệu ứng đô thị và bề mặt hấp thụ nhiệt, nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các khu vực trung tâm thành phố có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo.

Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, đây nhiều khả năng sẽ là đợt nắng nóng diện rộng cuối cùng trong tháng 6 tại miền Bắc. Từ ngày 25/6, khu vực này bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, giúp nền nhiệt giảm dần. Đến ngày 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ cơ bản chấm dứt, thời tiết chuyển sang trạng thái dễ chịu hơn.

Trái ngược với xu thế giảm nhiệt ở miền Bắc, các tỉnh miền Trung tiếp tục bước vào giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt nhất trong mùa hè năm nay. Từ ngày 22 đến 25/6, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C. Tại các vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể vượt 40 độ C.

mien bac chuan bi buoc vao dinh diem nang nong, co noi xap xi 40 do c hinh anh 2
Ảnh minh họa

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt rất cao, phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức gia tăng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe người dân.

Dự báo từ ngày 26/6, cường độ nắng nóng tại miền Trung có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết nóng vẫn tiếp tục duy trì trên diện rộng. Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng này nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6/2026.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao đến rất cao tại nhiều địa phương miền Trung. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ đầu tháng 6 đến nay, khu vực này gần như liên tục trải qua các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Ông Hưởng nhấn mạnh: “Đợt này cần đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy rừng ở miền Trung. Từ đầu tháng đến nay, miền Trung chỉ có khoảng 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/6, là không xảy ra nắng nóng. Còn lại hầu hết các ngày đều xuất hiện nắng nóng hoặc nắng nóng gay gắt. Vì vậy, nguy cơ cháy rừng hiện ở mức cao đến rất cao. Đối với miền Bắc, đây có thể là đợt nắng nóng diện rộng cuối cùng trong tháng 6. Còn tại miền Trung, nắng nóng sẽ còn kéo dài liên tục đến hết tháng”.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết. Các địa phương cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Văn Ngân/VOV.VN
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