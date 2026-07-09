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Dự án cải tạo rạch Văn Thánh, TP.HCM thực hiện vào tháng 10 năm 2026

Thứ Năm, 17:56, 09/07/2026
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VOV.VN - Dự án cải tạo rạch Văn Thánh, TP.HCM với hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 10 năm nay.

Thông tin được ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết tại họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 9/7.

Theo ông Trọng, Dự án cải tạo chỉnh trang rạch Văn Thánh được tách thành hai dự án thành phần là xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, cả hai dự án thành phần đang được chuẩn bị đồng thời để sớm khởi công. 

Dự án thành phần 1, phía chủ đầu tư đang khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến trong tháng 7 sẽ trình cơ quan chức năng phê duyệt thiết kế bản vẽ, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 9.

"Đây là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1000 hộ dân bị ảnh hưởng, Ban đã phối hợp với địa phương dự kiến triển khai theo phương pháp cuốn chiếu, tháng 10 dự kiến khởi công dự án xây lắp 1", ông Trọng nói. 

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Rạch Văn Thánh sau khi chỉnh trang sẽ góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, bảo đảm hệ sinh thái  (Ảnh: D.X)

Khi dự án hoàn thành, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian sống dọc tuyến sẽ được nâng cấp, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, bảo đảm hệ sinh thái và mang đến môi trường sống văn minh, thuận tiện hơn cho người dân. Đồng thời, dự án cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trong khu vực.

Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó chủ tịch UBND Phường Thạnh Mỹ Tây cho biết thêm, trong hơn 1.000 trường hợp phải giải toả mặt bằng, có 749 trường hợp giải toả toàn phần. Thành phố đã phân bổ về cho phường gần 400 căn hộ tái định cư để bố trí cho các trường hợp này, phân bổ thuộc các phường Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ).

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh là một trong những công trình trọng điểm của TP.HCM về môi trường và chỉnh trang đô thị, có chiều dài khoảng 2,24 km, tổng mức đầu tư 8.555 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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