Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gặp khó về nguồn cát

Tại buổi khảo sát, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cho biết, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42km, điểm đầu thuộc địa phận xã Thạnh Qưới, huyện Vĩnh Thạnh và điểm cuối thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai; dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 – 2027.

Công trình dự án đi qua một điểm trên địa bàn Cần Thơ

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, vấn đề khó khăn hiện nay của dự án là nguồn vật liệu cát, đối với dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn TP. Cần Thơ được UBND tỉnh An Giang đã giao cho nhà thầu đánh giá trữ lượng mỏ cũng như khảo sát đánh giá tác động môi trường và trình UBND tỉnh An Giang. Hiện nay, đang chờ UBND tỉnh An Giang cấp phép để thi công. Ngoài ra, dự án thành phần 2 đi qua địa bàn Cần Thơ cần khoảng 7 triệu m3 cát, trong khi mỏ được UBND tỉnh An Giang cung cấp chỉ có trữ lượng khoảng 2,2 triệu m3 cát, như vậy dự án còn thiếu gần 5 triệu m3 cát.

Trước khó khăn trên, Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Vĩnh Long để có hỗ trợ cát sông. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải và Bộ TNMT cũng cho phép dự án sử dụng cát biển ở Sóc Trăng để làm lớp dưới. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ tổng hợp đăng ký với UBND tỉnh Sóc Trăng, giao tiếp mỏ cát biển để triển khai, có như vậy mới đảm bảo được tiến độ dự án.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã có chuyến khảo sát tại dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn TP. Cần Thơ

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết: “Khó khăn nhất vẫn là nguồn vật liệu cát, UBND tỉnh An Giang giao cho nhà thầu đánh giá trữ lượng mỏ và khảo sát, đánh giá tác động môi trường, đã trình UBND tỉnh An Giang và chờ UBND tỉnh cấp phép để khai thác, thi công. Thứ hai, trữ lượng mỏ đã giao khoảng 2,2 triệu m3 trong khi dự án thành phần 2 khoảng 7 triệu m3, còn thiếu gần 5 triệu m3 nữa, đó là khó khăn lớn nhất”.

Dự án công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn TP. Cần Thơ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cát thực hiện, vướng đường điện và một số hộ dân thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và Thới Lai chưa đồng thuận với phương án đền bù. Trong buổi khảo sát Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã ghi nhận những kết quả đạt được, tiếp thu những kiến nghị, khó khăn của các bên liên quan, đồng thời tiếp tục tổng hợp các ý kiến để làm cơ sở tiến hành giám sát việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Dự án thành phần 2 qua địa bàn Cần Thơ đang khó khăn về nguồn cát

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thực tế, bản thân tôi thấy rằng, hơn 99% là chúng ta đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, người dân thành phố cũng rất đồng thuận chủ trương này để làm sao cho đơn vị thi công sớm nhất.

Tuy nhiên, qua quá trình đi kiểm tra thực tế, bản thân tôi thấy, vẫn còn 3 vướng mắc. Vướng mắc thứ nhất là đối với các điểm cầu vượt đang dự kiến triển khai vẫn còn đề xuất, kiến nghị của một số địa phương. Thứ 2, Ban quản lý dự án của các huyện phải phối hợp và triển khai nhanh việc di dời các đường điện cao thế và trung thế, đây cũng là điểm đang còn vướng cần phải di dời sớm. Thứ ba, hiện nay vấn đề cát để thi công công trình, thành phố cũng đang tập trung để tháo gỡ vướng mắc này”.

Dự án còn đang vướng mắc về mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng thuận

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng chiều dài khoảng 188 km với tổng mức đầu tư khoảng 44.700 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 37,42km và tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 – 2027. Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối với các trục giao thông quan trọng, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế, xã hội của Cần Thơ và vùng ĐBSCL cũng như kết nối với các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.