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Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2

Thứ Tư, 10:03, 15/07/2026
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VOV.VN - Đến thời điểm hiện nay, Cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn một) các hạng mục gần như đã hoàn thành. Dự án giai đoạn hai mở rộng lên 4 làn xe đang được tỉnh Tuyên Quang khẩn trưởng hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi công đúng tiến độ.

Đến thời điểm hiện nay, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành trên 80% các hạng mục thi công cơ bản. Tiến độ thi công tổng thể đáp ứng yêu cầu của hợp đồng sau điều chỉnh, công tác quản lý chất lượng được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án.

Ông Trương Văn Dương, Tư vấn Giám sát trưởng Cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long, cho biết: "Dự án chia làm 7 gói thầu, gói cầu đạt 92%, trong phạm vi tháng 6 sẽ hoàn thành. Các gói thầu phần đường các nhà thầu đang tập trung máy móc thi công phần nền cơ bản xong, đang tập trung thi công kết cấu mặt đường, các nhà thầu cố gắng trong tháng 6 tháng 7 sẽ hoàn thành".

du an cao toc tuyen quang - ha giang giai doan 2 hinh anh 1

Cùng với việc đảm bảo tiến độ thi công Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 đang tập trung hoàn thiện hồ sơ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Được biết giai đoạn hai của dự án đã được HĐND tỉnh Tuyên Quang thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 27/5/2026.  Cụ thể, đầu tư nâng cấp đoạn tuyến dài khoảng 64,5Km, quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, tổng mức đầu tư 5.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 2026 - 2028.

"Giai đoạn hai cũng đang triển khai, HĐND tinh cũng thông qua, tỉnh cũng đang làm việc với Bộ Tài chính để bố trí nguồn kinh phí. Nếu mà có kinh phí triển khai ngay thì sẽ phải dùng thông xe (giai đoạn 1) để triển khai ngay giai đoạn 2. Đảm bảo làm sao tiến độ ngắn nhất trong vòng 1 năm là xong hiệu quả dự án sẽ cao hơn. Thông tuyến cũng là mong mỏi của người dân" - ông Bùi Công Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình số 1 nói.

du an cao toc tuyen quang - ha giang giai doan 2 hinh anh 2

Còn với Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn từ xã Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, chiều dài gần 60 km, cũng đang được tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thẩm định, phê duyệt trước ngày 15/7, các thủ tục tiếp theo sẽ được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 12/2026 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Mạnh Phương/VOV1
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