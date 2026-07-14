Tuyên Quang phát triển rừng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Xã Tân Trào có hơn 4.000 ha rừng đặc dụng, sở hữu hệ sinh thái đặc biệt phong phú, với 734 loài thực vật thuộc 456 chi, 143 họ, trong đó có 26 loài quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật đa dạng với 33 loài thú và 58 loài chim sinh sống ổn định, ít bị tác động.

Tại đây còn có Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn là không gian văn hóa, lịch sử, nên công tác quản lý, bảo vệ rừng càng đặc biệt quan trọng.

Nhờ gắn bảo vệ rừng với sinh kế, nhiều hộ dân nơi đây coi giữ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguồn thu ổn định từ chi phí khoán bảo vệ rừng.

Ông Đàm Văn Tiến, xã Tân Trào, cho biết: "Nhận thức của bà con cơ bản hiểu biết nên không có vấn để gì vướng mắc. Về khoán bảo vệ rừng hàng năm bà con cũng được ký hợp đồng. Năm nay mặc dù chưa được ký hợp đồng nhưng bà con vẫn chủ động tuần tra. Mong muốn tới đây sớm ký kết hợp đồng để bà con bảo vệ rừng".

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Hạt kiểm lâm khu vực 1 đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và kiểm soát lâm sản. Nhờ đó, rừng trên địa bàn cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Về công tác phối hợp với chính quyền địa phương.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang: "Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, riêng về lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm thì công tác phối hợp giữa UBND cấp xã, kiểm lâm và các cơ quan chức năng vẫn tiến hành đồng bộ. Đâu đó vẫn còn có một số đơn vị, địa phương công tác phối hợp cũng chưa nhịp nhàng còn lúng túng. Đặc biệt cơ chế chính sách, phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng nên gặp khó khăn, UBND cấp xã còn thiếu cán bộ nên công tác phối hợp còn khó khăn".

Xã Tân Trào có địa hình núi cao, chia cắt, nên công tác kiểm tra, tuần tra của lực lượng kiểm lâm gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, hoặc thời điểm nguy cơ cháy rừng cao. Để bảo vệ rừng thì sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các cấp chính quyền địa phương và người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ông Hà Hữu Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào, cho biết: "Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị định 151 về phân cấp quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường thì xã Tân Trào phòng kinh tế được biên chế 12 đồng chí. Liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp thì chuyên viên trực tiếp lĩnh vực lâm nghiệp thiếu, hiện bố trí đồng chí chuyên ngành chăn nuôi phụ trách mảng nông lâm nghiệp nên cũng khó khăn trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển bảo vệ rừng. Trong quá trình triển khai việc hướng dẫn, phân cấp trong phát triển bảo vệ rừng chưa rõ ràng nên trong quá trình thực hiện vẫn vướng, sự phối hợp giữa một số cơ quan vẫn chưa đồng nhất đặc biệt là đối với Ban quản lý rừng đặc dụng Chan Chu - Tân Trào".

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 1 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ đạt 62,2%, đứng thứ 2 toàn quốc. Rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm, hàng năm trồng rừng tập trung được trên 14.700 ha, trồng cây phân tán quy diện tích được trên 2.300 ha. Sau hợp nhất tỉnh, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp. Ông Đinh Xuân Lượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phân chia theo mô hình mới với 18 đơn vị trực thuộc và 2 đơn vị cơ động.

"Việc phối hợp giũa kiểm lâm và địa phương là rất tốt, mọi sự việc xảy ra đều có mặt xử lý kịp thời. Trong quá trình thực hiện đâu đó còn có hiện tượng phá rừng, bắt bẫy động vật hoang dã, trường hợp đó chúng tôi cũng kịp thời xử lý. Hiện một số xã cán bộ chuyên ngành lâm nghiệp không có do đó một số xã phối hợp còn lúng túng trong phát triển lâm nghiệp. Tỉnh cũng có chủ trương và xã cũng đang rà soát để sử dụng cán bộ bán chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ ở xã. Tôi hy vọng thời gian tới lực lượng cán bộ xã sẽ đủ để phối hợp với kiểm lâm và lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" - ông Đinh Xuân Lượng nói.

Tuyên Quang là địa phương đạt được tỷ lệ che phủ rừng đứng thứ hai cả nước, cùng với những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm thì công tác phối hợp của chính quyền địa phương và ý thức trách nhiệm của người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng.