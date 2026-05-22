Dự án cầu Mễ Sở vượt tiến độ gần 5%, tăng tốc thi công trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Đến giữa tháng 5/2026, gói thầu xây dựng cầu Mễ Sở thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đạt hơn 23% giá trị hợp đồng, vượt gần 5% tiến độ kế hoạch. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công phần móng, trụ và kết cấu nhịp nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa lũ năm 2026.