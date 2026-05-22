Thứ Sáu, 06:16, 22/05/2026

Dự án cầu Mễ Sở vượt tiến độ gần 5%, tăng tốc thi công trước mùa mưa lũ

VOV.VN - Đến giữa tháng 5/2026, gói thầu xây dựng cầu Mễ Sở thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đạt hơn 23% giá trị hợp đồng, vượt gần 5% tiến độ kế hoạch. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công phần móng, trụ và kết cấu nhịp nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước mùa mưa lũ năm 2026.
Trên công trường cầu Mễ Sở những ngày giữa tháng 5/2026, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương trên toàn tuyến. Nhiều mũi thi công đồng loạt được triển khai cả trên bờ và dưới sông nhằm đẩy nhanh tiến độ hạng mục cầu vượt sông Hồng thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
 Giá trị sản lượng thực hiện lũy kế của gói thầu xây dựng cầu Mễ Sở đạt khoảng 748,19 tỷ đồng, tương đương 23,16% giá trị hợp đồng, đạt 127,14% so với kế hoạch đề ra. Hiện toàn gói thầu đang vượt tiến độ khoảng 4,94% so với kế hoạch hợp đồng. (Ảnh: cầu dẫn phía bờ Hà Nội).
Trên công trường, các hạng mục phần móng và phần dưới công trình cơ bản đã được triển khai đồng loạt. Khối lượng cọc khoan nhồi hoàn thành khoảng 66,5%; công tác bê tông bệ, thân và xà mũ trụ đạt khoảng 16,4%. Trong khi đó, công tác đúc dầm bê tông dự ứng lực cũng đã được triển khai, đạt khoảng 7% khối lượng.
Dự án tập trung hoàn thành cơ bản phần bệ móng trụ chính vượt sông, đẩy nhanh thi công bệ thân trụ, đồng thời tăng tốc công tác đúc dầm và chuẩn bị triển khai các hạng mục kết cấu nhịp. Đây là các hạng mục then chốt để bảo đảm duy trì đường găng tiến độ và đáp ứng yêu cầu thi công trước mùa mưa lũ năm 2026.
Công nhân đang triển khai thi công hệ thùng chụp.
Các tấm bê tông lớn được dùng cẩu đặt xuống.
Sau đó đùng kích thủy lực hạ thùng chụp.
Thời gian tới, dự án sẽ tập trung hoàn thành cơ bản phần bệ móng trụ chính vượt sông, đẩy nhanh thi công bệ thân trụ, đồng thời tăng tốc công tác đúc dầm và chuẩn bị triển khai các hạng mục kết cấu nhịp. Đây là những hạng mục then chốt nhằm bảo đảm duy trì đường găng tiến độ và đáp ứng yêu cầu thi công trước mùa mưa lũ năm 2026.
Cầu Mễ Sở là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án thành phần 3. Yêu cầu xuyên suốt là duy trì thi công liên tục, không để đứt gãy dây chuyền và tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi trước mùa lũ.
Cầu Mễ Sở là công trình cầu lớn vượt sông Hồng với điều kiện thi công phức tạp, chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố thủy văn, địa chất cũng như yêu cầu tổ chức thi công trên mặt nước. Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn như thời tiết chuyển mùa, nguy cơ ảnh hưởng của lũ tiểu mãn, phạm vi thi công rộng, yêu cầu huy động thiết bị chuyên dụng lớn và tổ chức đồng thời nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp.
Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công linh hoạt, tăng cường nhân lực, thiết bị và mở rộng các mũi thi công ngay từ đầu năm. Hiện công trường duy trì 8 mũi thi công chính với khoảng 430 nhân sự cùng hơn 100 thiết bị phục vụ thi công.
 
Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
