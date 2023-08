Dự án cầu Rạch Miễu 2 phía Tiền Giang triển khai chậm, nhà thầu và người dân bức xúc

Trong khi dự án cầu Rạch Miễu 2 phía tỉnh Bến Tre đang thi công rầm rộ thì tại địa bàn tỉnh Tiền Giang lại thi công cầm chừng. Tại cồn Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho do khó khăn về đường vận chuyển vật liệu nên các gói thầu này thi công kiểu "rùa bò". Tại gói thầu XL 01 -đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 dài gần 5km đi qua các xã Thạnh Phú, Bình Đức (huyện Châu Thành) và xã Phước Thạnh (TP. Mỹ Tho), các nhà thầu đang thi công dở dang. Nhiều phương tiện cơ giới, công nhân phải nghỉ do thiếu mặt bằng.

Dự án xây cầu Rạch Miễu 2 phát sinh nguồn vốn đầu tư, dẫn đến chậm tiến độ thi công.

Ông Huỳnh Quang Cường, chỉ huy trưởng công trình XL01 nói: "Gói thầu XL01 do liên danh nhà thầu là Tổng công ty xây dựng 01 và công ty Thành Phát đang gặp khó khăn là vướng mặt bằng. Đến nay, mặt bằng do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tiền Giang mới bàn giao được khoảng 32% so với tổng diện tích mặt bằng, chưa bàn giao đủ. Khi có mặt bằng các nhà thầu sẽ tổ chức nhiều mủi thi công để đẩy nhanh lên. Hiện nay tình hình chung là khâu mặt bằng do phía tỉnh Tiền Giang chậm bàn giao".

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - Bộ Giao thông vận tải, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có 06 gói thầu xây lắp đều đã được ký hợp đồng thi công. Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt hơn 24%; trong đó 02 gói thầu XL04 và XL05 của dự án cầu Rạch Miễu 2 (tại địa bàn tỉnh bến Tre) đã đạt tiến độ hơn 50% khối lượng công trình. Riêng 04 gói thầu còn lại là: XL01, XL02, XL03 và XL06 tại địa bàn tỉnh Tiền Giang đang thi công với tiến độ chậm do địa phương chưa bàn giao đủ mặt bằng.

Cả nhà thầu và người dân vùng dự án ở tỉnh Tiền Giang mong chính quyền địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để dự án đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang mới bàn giao cho dự án 47% diện tích mặt bằng; đáng lưu ý là các địa bàn dự án thuộc huyện Châu Thành thực hiện rất chậm công tác này. Do đó, khi có mặt bằng đến đâu nhà thầu thi công đến đó. Việc tổ chức thi công kiểu "da beo" này không chỉ ảnh hưởng chung đến tiến độ dự án mà còn làm cản trở giao thông, gây đảo lộn cuộc sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp; gây phát sinh chi phí cho đơn vị thi công.

Ông Lê Hoàng Phương, hộ kinh doanh thuộc đất dự án ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành cho biết, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thực hiện xong việc kê biên tài sản từ lâu nhưng chưa có tiền bồi thường nên chưa thể giải tỏa mà tiếp tục công việc kinh doanh: "Việc áp giá, kê biên đều xong hết rồi. Dự án tốc độ rất chậm, chưa có gì, chưa bồi thường gì".

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Tiền Giang, kinh phí giải phóng mặt bằng hiện nay tăng cao so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu. Phía tỉnh Tiền Giang được Bộ GT-VT cấp 822 tỉ đồng chưa đủ so với thực tế.

Đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sau khi hoàn chỉnh phương án tổng thể, chi phí giải phóng mặt bằng chung của dự án tăng khoảng 1.391 tỉ đồng (trong đó tỉnh Tiền Giang tăng 1.035 tỉ đồng, Bến Tre tăng 356 tỉ đồng). Hiện nay, Bộ GT-VT đang hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp.

Về vấn đề bị động do thiếu vốn, ông Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Điều hành dự án cầu Rạch Miễu 2 ( thuộc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận) cho biết thêm: "Đối với gói XL 03 phía tỉnh Tiền Giang trừ chỗ cồn Thới Sơn thì còn lại phần trên bờ một loạt địa bàn huyện Châu Thành chưa làm được gì hết. Khó khăn một phần do vốn, trong đó có một phần do gói XL 01 hiện nay vốn còn 139 tỷ đồng đã phân bổ lâu rồi nhưng đến nay Tiền Giang tách phương án giải phóng mặt bằng ra nên tthủ tục xử lý chậm, nên cũng chưa duyệt để chi trả được. Riêng phần vốn điều chỉnh chủ trương đầu tư thì Bộ Kế hoạch đầu tư đã có thông báo thẩm định. Bộ GTVT và 2 địa phương đang hoàn chỉnh các thủ tục để giải trình lên Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì làm thủ tục đăng ký vốn bổ sung".

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 được khởi công vào tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Dự án có tổng chiều dài 17,6 km, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 5.175 tỉ đồng, dự kiến điều chỉnh lên hơn 6.810 tỉ đồng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 (nói chung) và các gói thầu tại địa bàn phía tỉnh Tiền Giang (nói riêng) cần được tháo gỡ khó khăn, có giải pháp khả thi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo hiệu quả cao của nguồn vốn đầu tư công; đồng thời dự án hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế những phát sinh bất lợi đối với người dân vùng dự án và sớm giải tỏa vấn đề ùn tắc giao thông triền miên tại cầu Rạch Miễu hiện hữu.