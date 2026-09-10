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Dự án của Công ty Tự Lập vi phạm, VKSND Khu vực 1 Phú Thọ kiến nghị xử lý

Thứ Năm, 15:46, 10/09/2026
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VOV.VN - VKSND Khu vực 1 - tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập lấn chiếm lòng đường, dải phân cách để dựng hàng rào, tập kết vật liệu và đặt container phục vụ thi công. Sau đó, đã lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp đã tháo dỡ, di chuyển công trình tạm ra khỏi khu vực vi phạm.

Tự ý dựng hàng rào, tập kết vật liệu lấn chiếm lòng đường

Qua nắm bắt phản ánh của người dân và thông tin trên mạng xã hội, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 1 - Phú Thọ phát hiện dấu hiệu vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vực phía trước công trường xây dựng dự án Khu nhà ở thương mại Đoàn Kết, thuộc tổ dân phố Hùng Quốc Vương, phường Việt Trì do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập làm chủ đầu tư.

du an cua cong ty tu lap vi pham, vksnd khu vuc 1 phu tho kien nghi xu ly hinh anh 1
Lấn chiếm lòng, lề đường, dải phân cách của công trình.

Ngày 13/8/2026, VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ đã thành lập tổ công tác, phối hợp với đại diện Ủy ban nhân dân (UBND), Công an phường Việt Trì và đơn vị thi công kiểm tra, xem xét hiện trạng tại khu vực.

Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập dựng hàng rào tôn màu xanh cao khoảng 2,2m bao quanh toàn bộ phần dải phân cách có kích thước rộng 5m, dài 123m và một phần lòng đường rộng 7m, dài 123m.

Bên trong khu vực được quây hàng rào, đơn vị thi công tập kết vật tư, vật liệu xây dựng và đặt các container làm văn phòng điều hành công trường.

du an cua cong ty tu lap vi pham, vksnd khu vuc 1 phu tho kien nghi xu ly hinh anh 2
VKSND khu vực 1 phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xem xét hiện trạng.

Theo VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ, việc sử dụng một phần dải phân cách và lòng đường làm khu vực phục vụ thi công khiến các phương tiện tham gia giao thông phải di chuyển dồn sang phần đường đối diện, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Đáng chú ý, khu vực này tiếp giáp bãi đỗ xe quảng trường Hùng Vương và chợ thành phố Việt Trì, nơi tập trung đông người dân và các hoạt động buôn bán, kinh doanh. Việc lấn chiếm lòng đường, dải phân cách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ xác định hành vi trên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

du an cua cong ty tu lap vi pham, vksnd khu vuc 1 phu tho kien nghi xu ly hinh anh 3
Qua kiểm tra, VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ xác định hành vi trên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Ngày 18/8/2026, VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ ban hành Kiến nghị số 345/KN-VKSKV1, kiến nghị Chủ tịch UBND phường Việt Trì có hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm. Đồng thời, Viện kiểm sát kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ hàng rào, khắc phục vi phạm

Sau khi nhận được kiến nghị của VKSND, ngày 22/8/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 16478/UBND-NC7, giao UBND phường Việt Trì nghiên cứu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả.

Theo Báo cáo số 2308/UBND-KTHT&ĐT ngày 28/8/2026 của UBND phường Việt Trì, ngay trong ngày 22/8, các phòng chức năng của phường đã kiểm tra thực địa tại công trường.

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Tháo dỡ hàng rào, trả lại lòng đường sau kiến nghị của Viện kiểm sát.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã chủ động tháo dỡ lán trại xây dựng, đồng thời di chuyển hàng rào chắn ra khỏi lòng đường và dải phân cách theo yêu cầu. UBND phường Việt Trì cũng yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục tập kết vật liệu xây dựng trong phạm vi công trường, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

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VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ ban hành Kiến nghị số 345/KN-VKSKV1, kiến nghị Chủ tịch UBND phường Việt Trì có hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được yêu cầu cam kết lát lại vỉa hè, khôi phục hiện trạng ban đầu tại khu vực đã sử dụng phục vụ thi công. Việc VKSND Khu vực 1 - Phú Thọ kịp thời kiểm tra, ban hành kiến nghị và sự phối hợp của chính quyền địa phương đã góp phần giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vực. 

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Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập chủ động tháo dỡ lán trại xây dựng và di chuyển hàng rào chắn ra khỏi lòng đường, dải phân cách theo đúng quy định.

Qua đó, việc khắc phục vi phạm cũng góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời bảo vệ lợi ích công cộng và hoạt động sinh hoạt, kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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