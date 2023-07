Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông: Sơn La ngập lụt do mưa trên diện rộng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào biển đông, từ đêm qua đến sáng nay 15/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to ở một số địa phương như: huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, TP Sơn La…Mưa to kéo dài đã gây ngập lụt tại một số địa phương, ảnh hưởng đời sống của người dân.