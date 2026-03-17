Thời tiết hôm nay 17/3: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 16 đến ngày 18/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm, trời lạnh.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, thời tiết nhìn chung ổn định: đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng; Các khu vực còn lại trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi dự báo và chủ động phòng tránh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay 17/3:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ; riêng miền Đông 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.