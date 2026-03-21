中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự báo xâm nhập mặn Nam Bộ từ 21-31/3: Cần chủ động tích trữ nước ngọt

Thứ Bảy, 15:34, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 21-31/3, xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu thế tăng cao đầu tuần rồi giảm dần. Với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32-35°C, người dân cần tranh thủ lấy nước khi triều thấp để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn này.

Hiện trạng thủy văn và xâm nhập mặn tại Nam Bộ

Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ hiện có mưa vài nơi, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Mực nước tại các trạm trên lưu vực sông Mê Công biến đổi chậm, tuy nhiên vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,1 đến 1,0m.

du bao xam nhap man nam bo tu 21-31 3 can chu dong tich tru nuoc ngot hinh anh 1
Bản đồ phân bố độ mặn từ 11-20/3/2026

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mực nước trên sông Tiền và sông Hậu đang dao động theo triều với xu thế lên dần. Xâm nhập mặn có xu hướng tăng vào cuối tuần nhưng độ mặn tại các trạm vẫn phổ biến thấp hơn so với mức cao nhất của tháng 3/2025. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính hiện dao động từ 30km đến 57km,.

Dự báo xâm nhập mặn tăng cao trong đầu tuần tới

Trong giai đoạn từ ngày 21 đến 31/3/2026, khu vực Tây Nam Bộ được dự báo tiếp tục ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 32-35 độ C. Mực nước sông Tiền và sông Hậu sẽ tiếp tục dao động theo triều, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,15-0,30m.

Xu thế xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ tăng cao trong những ngày đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm vẫn được dự báo ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất của tháng 3/2025. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính được dự báo như sau:

Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn từ 55-60km.

Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: Phạm vi xâm nhập mặn từ 35-45km.

Sông Hàm Luông: Phạm vi xâm nhập mặn từ 45-55km.

Sông Cổ Chiên: Phạm vi xâm nhập mặn từ 40-47km.

Sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn từ 35-45km.

Sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn từ 30-35km.

Khuyến cáo các địa phương chủ động ứng phó

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2025-2026 tại ĐBSCL ở mức thấp hơn năm trước và TBNN. Tuy nhiên, các đợt xâm nhập mặn tăng cao tập trung vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 (từ ngày 20-25/3 và từ 30/3-04/4).

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở Cấp 1. Các địa phương cần cập nhật kịp thời thông tin dự báo và có biện pháp phòng chống chủ động. Đặc biệt, người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong bối cảnh tình hình xâm nhập mặn còn biến động theo nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và triều cường.

dsc_6778.jpg

Hạn hán, xâm nhập mặn có phức tạp như mọi năm?

VOV.VN - Sáng 11/3, tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, hiện tượng ENSO trong thời gian tới có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính.

PV/VOV.VN
Tag: xâm nhập mặn nam bộ nước ngọt dự báo thời tiết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Xâm nhập mặn trên các sông có xu hướng tăng mạnh giữa tháng 3 tại Vĩnh Long
VOV.VN - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Vĩnh Long, xâm nhập mặn trên các sông trong tỉnh nửa đầu tháng 3 duy trì mức cao, dự báo tăng mạnh từ ngày 10-14/3.

ĐBSCL chủ động kiểm soát xâm nhập mặn, hạn chế nguy cơ thiếu nước diện rộng

Mức độ xâm nhập mặn tại Vĩnh Long được dự báo lớn hơn trung bình nhiều năm

Cà Mau chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó hạn hán và mặn xâm nhập

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục