Dự báo xâm nhập mặn Nam Bộ từ 21-31/3: Cần chủ động tích trữ nước ngọt

Hiện trạng thủy văn và xâm nhập mặn tại Nam Bộ

Theo ghi nhận từ cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ hiện có mưa vài nơi, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Mực nước tại các trạm trên lưu vực sông Mê Công biến đổi chậm, tuy nhiên vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,1 đến 1,0m.

Bản đồ phân bố độ mặn từ 11-20/3/2026

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mực nước trên sông Tiền và sông Hậu đang dao động theo triều với xu thế lên dần. Xâm nhập mặn có xu hướng tăng vào cuối tuần nhưng độ mặn tại các trạm vẫn phổ biến thấp hơn so với mức cao nhất của tháng 3/2025. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính hiện dao động từ 30km đến 57km,.

Dự báo xâm nhập mặn tăng cao trong đầu tuần tới

Trong giai đoạn từ ngày 21 đến 31/3/2026, khu vực Tây Nam Bộ được dự báo tiếp tục ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ từ 32-35 độ C. Mực nước sông Tiền và sông Hậu sẽ tiếp tục dao động theo triều, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,15-0,30m.

Xu thế xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ tăng cao trong những ngày đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm vẫn được dự báo ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất của tháng 3/2025. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính được dự báo như sau:

Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây: Phạm vi xâm nhập mặn từ 55-60km.

Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại: Phạm vi xâm nhập mặn từ 35-45km.

Sông Hàm Luông: Phạm vi xâm nhập mặn từ 45-55km.

Sông Cổ Chiên: Phạm vi xâm nhập mặn từ 40-47km.

Sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn từ 35-45km.

Sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn từ 30-35km.

Khuyến cáo các địa phương chủ động ứng phó

Dự báo xâm nhập mặn mùa khô năm 2025-2026 tại ĐBSCL ở mức thấp hơn năm trước và TBNN. Tuy nhiên, các đợt xâm nhập mặn tăng cao tập trung vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 (từ ngày 20-25/3 và từ 30/3-04/4).

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở Cấp 1. Các địa phương cần cập nhật kịp thời thông tin dự báo và có biện pháp phòng chống chủ động. Đặc biệt, người dân cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong bối cảnh tình hình xâm nhập mặn còn biến động theo nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và triều cường.