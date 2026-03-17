Du khách đột quỵ ở Côn Đảo, thoát nguy kịch nhờ chuyến bay cấp cứu

Thứ Ba, 15:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du khách 59 tuổi đột quỵ khi đang du lịch ở Côn Đảo, y bác sĩ tuyến đảo lập tức truyền thuốc tiêu sợi huyết và chuyển người bệnh về đất liền bằng chuyến trực thăng.

Trưa 15/3, ông H.V.N. (59 tuổi, quê Thái Nguyên) chuẩn bị ăn trưa trong chuyến du lịch tại Côn Đảo thì làm rơi đũa, tay phải yếu dần, miệng méo nhẹ và nói khó. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo.

du khach dot quy o con Dao, thoat nguy kich nho chuyen bay cap cuu hinh anh 1
Các bác sĩ cấp cứu cho du khách đột quỵ. (Ảnh: BVCC)

Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ trong đoàn bác sĩ luân phiên Đợt 8 của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải.

Hình ảnh chụp CT sọ não cho thấy dấu hiệu “tăng đậm độ động mạch não giữa”, gợi ý có cục máu đông lớn đang chặn dòng máu lên não – tình huống có nguy cơ diễn tiến nặng.

Trước tình huống phức tạp, ThS.BS.CKI Nguyễn Quốc Trung, bác sĩ thần kinh của đoàn luân phiên, đã lập tức kích hoạt hội chẩn từ xa (Telemedicine) với các chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chỉ định thuốc tiêu sợi huyết Alteplase nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp. Khoảng 45 phút sau khi bắt đầu truyền thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi: ông mất hoàn toàn khả năng nói và thông hiểu, liệt hoàn toàn nửa người phải. Điểm đột quỵ tăng từ 4 lên 20 điểm, cho thấy vùng não thiếu máu đang lan rộng rất nhanh.

“Đây là thời điểm căng thẳng nhất. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nặng suốt đời”, ThS.BS Nguyễn Quốc Trung cho biết.

Ê kíp lập tức chụp CT sọ não lại để loại trừ xuất huyết não. Khi kết quả xác nhận không có xuất huyết nội sọ, các bác sĩ quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết tối đa theo phác đồ, đồng thời kích hoạt kế hoạch chuyển viện khẩn cấp.

Do Côn Đảo cách TP.HCM hơn 200km đường biển, phương án trực thăng cấp cứu được xem là giải pháp nhanh nhất. Dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân vào TP.HCM. Chi phí cho chuyến bay này hơn 300 triệu đồng.

Trong suốt hành trình bay, bệnh nhân vẫn được theo dõi sát và tiếp tục truyền thuốc tiêu sợi huyết theo chiến lược “Drip-and-Ship” - tận dụng tối đa “giờ vàng” điều trị đột quỵ.

Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu và lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA. Kết quả cho thấy cục máu đông đã được tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết được sử dụng từ tuyến đảo. Ê-kíp can thiệp nội mạch tiếp tục lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não. Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và xuất hiện dấu hiệu hồi phục ngôn ngữ.

Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não bị tổn thương nhỏ hơn nhiều so với diện tích mạch máu bị tắc ban đầu, dòng chảy mạch máu ổn định – một tín hiệu rất khả quan cho khả năng hồi phục lâu dài.

Như Thuý/VTC News
Tag: đột quỵ côn đảo cấp cứu chuyến bay
Tin liên quan

Vì sao nhiều người đột quỵ vào sáng sớm?
VOV.VN - Nguy cơ đột quỵ tăng cao trong giờ đầu sau khi thức dậy với khoảng 25 - 30% ca trong tổng số các ca đột quỵ được ghi nhận, vì sao nhiều người đột quỵ vào sáng sớm?

5 nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao nhưng lại ít được chú ý
VOV.VN - Đột quỵ không còn là căn bệnh của riêng người già. Theo các số liệu y tế, tỷ lệ đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và diễn biến cực kỳ phức tạp. Dưới đây là 5 nhóm người có nguy cơ đột quỵ cao không phải ai cũng biết.

Mất ngủ ở tuổi trung niên: Tăng nguy cơ đột quỵ
VOV.VN - Ở người trung niên, mất ngủ liên quan đến việc tăng tỷ lệ các bệnh mạn tính nghiêm trọng. Mất ngủ cùng với bệnh ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ - gây tình trạng thiếu ô-xy từng đợt trong đêm làm tổn thương mạch máu, là 2 nhóm bệnh tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ nhiều nhất trong các bệnh rối loạn giấc ngủ.

Ngư dân đột quỵ não trên tàu cá được cấp cứu kịp thời tại Trường Sa
VOV.VN - Bệnh xá Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1979, quê quán Tam Quang, Gia Lai) là ngư dân tàu cá BĐ.98846-TS, nhập viện trong tình trạng nghi đột quỵ não.

Vĩnh Long: Bộ đội biên phòng kịp thời ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển
VOV.VN - Ngày 22/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long vừa kịp thời cứu hộ một thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân trong hoạt động đánh bắt hải sản trên biển.

