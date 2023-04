Du lịch an toàn trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19

Năm 2021, sau dịp nghỉ lễ 30/ 4 và 1/5, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh tại nhiều địa phương do sự gia tăng lượng người đi lại, giao lưu giữa các tỉnh thành. Năm nay, số ca mắc Covid-19 cũng tăng cao đúng dịp chuẩn bị kỳ nghỉ lễ kéo dài và mùa du lịch sắp tới. Điều này khiến nhiều người lo rằng lịch sử sẽ lặp lại.

Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), số ca mắc Covid-19 gia tăng thời gian qua là do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như thời tiết nồm ẩm, sự suy giảm miễn dịch của cộng đồng, thái độ chủ quan của người dân trong việc phòng dịch… Tuy nhiên, hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy tỉ lệ bệnh nhân nặng và tử vong do Covid-19 tăng cao so với các đợt dịch trước.

Bạn vẫn có thể du lịch an toàn nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch

BS Nguyễn Huy Hoàng nhận định, với khả năng lây lan nhanh của chủng Omicron, vào dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/4 và 1/5 sắp tới, khi lượng người đi lại tham quan, du lịch khá nhiều thì khả năng số người mắc Covid-19 tiếp tục tăng lên hoàn toàn có thể xảy ra song khó có thể gây ra những đợt bùng phát rộng lớn như các năm trước. Bởi đa số người dân trong cộng đồng đã có kháng thể với SARS-CoV-2 nhờ tiêm vaccine hoặc mắc bệnh trước đó.

Vì vậy, trong dịp nghỉ lễ, nghỉ hè sắp tới, những người khỏe mạnh không nhất thiết phải hủy hoặc hoãn các chuyến du lịch mà vẫn có thể thực hiện kế hoạch đi chơi bình thường. Tuy nhiên, với những người có nguy cơ cao như người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai… thì nên hạn chế đi du lịch trong những dịp cao điểm hoặc đến nơi tập trung đông người.

Để đi du lịch an toàn, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, du khách nên tuân thủ khuyến cáo “2 K” của Bộ Y tế (khẩu trang và khử khuẩn) và các biện pháp cần thiết khác. Trước chuyến đi, bạn nên chuẩn bị, mang theo một số vật dụng để phòng dịch như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, nước muối sinh lý để súc miệng, test nhanh Covid-19 để khi có triệu chứng là có thể xét nghiệm ngay nhằm cách ly kịp thời, tránh lây nhiễm cho các thành viên khác trong đoàn.

Đồng thời, bạn cũng nên mang theo nhiệt kế, máy đo SpO2, các loại thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, các loại viên ngậm và dung dịch sát khuẩn để giảm đau họng, các dung dịch bù điện giải đường uống đề đề phòng khả năng bị mắc Covid-19 trong quá trình du lịch.

Ngoài ra, bạn nên mang theo một số loại thuốc thông thường để xử lý các tình huống như dị ứng, côn trùng đốt, đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa; Chuẩn bị sẵn một ít hoa quả và đồ ăn quen thuộc, vitamin tổng hợp để trong trường hợp bị nhiễm Covid-19 thì có thể tự đảm bảo bữa ăn hợp khẩu vị và đủ dinh dưỡng.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, khi trở về sau chuyến du lịch, nếu trong gia đình có người mắc bệnh nền hoặc bị suy giảm miễn dịch, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc. Đồng thời, bạn nên test nhanh Covid-19 ngay sau khi về nhà và test lại một lần nữa sau 48 tiếng để hoàn toàn yên tâm không bị nhiễm Covid-19, phòng nguy cơ lây bệnh cho người ở nhà./.