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Dù lượn gây tai nạn nghiêm trọng tại hòn Hai Bờ Đập, An Giang

Thứ Năm, 15:02, 25/06/2026
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VOV.VN - Theo Đồn Biên phòng Nam Du cơ sở kinh doanh dù lượn gây tai nạn trước đó đã bị cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng vẫn lén lút đưa hoạt động ca nô kéo dù lượn vào phục vụ du khách.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Nam Du gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang về vụ tai nạn dù lượng mới xảy ra, vào khoảng 15h30 phút ngày 23/6, tại Hòn Hai Bờ Đập, ông Nguyễn Văn Công, người quản lý Công ty TNHH TM DV DL BO DAP ISLAND điều khiển cano số đăng ký KG-567.49 kéo dù lượn cho hai hành khách là người đàn ông tên Huy, Hồ (chưa rõ thông tin cụ thể). Sau khi dù lượn được kéo lên độ cao khoảng 10 mét thì dây dù bị đứt va vào vùng mặt của ông Huy. Sau đó, được nhân viên y tế trên hòn chăm sóc vết thương.

du luon gay tai nan nghiem trong tai hon hai bo Dap, an giang hinh anh 1
Hình ảnh chụp lại từ mạng xã hội

Đến 19h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Công điều khiển ca nô KG-56749 đưa ông Huy, ông Hồ và người nhà của hai người trên vào Xẻo Nhàu, sau đó dùng ô tô cá nhân (chưa rõ biển kiểm soát) để đưa về Bệnh viện Hạnh phúc Long Xuyên để điều trị.

Trước đó, vào ngày 13/5, Đoàn Kiểm tra của Uỷ ban nhân dân đặc khu Kiên Hải đã tiến hành làm việc với đại diện của Công ty TNHH TM DV DL BO DAP ISLAND. Qua làm việc, Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động toàn bộ lĩnh vực kinh doanh từ ngày 13/5 đến khi đảm bảo các điều kiện kinh doanh mới đưa vào hoạt động.

Ngày 8/6, Uỷ ban nhân dân đặc khu Kiên Hải ban hành Công văn số: 707/UBND-VHXH về việc chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn đặc khu.

Tuy nhiên, đến ngày 23/6, ông Nguyễn Văn Công (người được uỷ quyền quản lý Công ty TNHH TM DV DL BO DAP ISLAND) vẫn tiếp tục đưa vào sử dụng hoạt động ca nô kéo dù lượn vào phục vụ du khách, dẫn đến tai nạn đáng tiếc nêu trên.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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