Xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn khiến hơn 40 người thương vong

Thứ Bảy, 10:45, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (1/5), ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách du lịch gặp nạn tại bang Nayarit, miền Tây Mexico đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5).

Theo thông báo từ chính quyền địa phương, chiếc xe đang hành trình từ bang Jalisco đến một khu nghỉ dưỡng tại Nayarit thì bất ngờ mất lái, lao khỏi đường cao tốc và lật nhào gần thị trấn Amatlan de Canas. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm nghiêng, biến dạng và bị bao phủ trong lớp bùn đất. Lực lượng cứu hộ từ cả hai bang Nayarit và Jalisco đã nhanh chóng có mặt, cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt và điều tra nguyên nhân vụ việc.

xe cho khach du lich o mexico gap tai nan khien hon 40 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn. Ảnh: Reuters

Vụ tai nạn thảm khốc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại Mexico - nơi các vụ va chạm xe khách vốn xảy ra với tần suất dày đặc. Tháng 9/2024, ít nhất 10 người chết và 61 người bị thương khi một tàu hỏa chở hàng đâm thẳng vào xe buýt hai tầng tại miền Trung Mexico. Tháng 2 năm ngoái, thảm kịch kinh hoàng khác xảy ra ở khu vực miền Nam nước này khi xe khách từ Cancun đi Tabasco va chạm với xe đầu kéo và bốc cháy, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tại Mexico, xe khách vẫn là phương tiện vận tải công cộng chủ lực do hệ thống đường sắt hành khách còn nhiều hạn chế. Trước thực trạng giao thông đường bộ đầy rủi ro, chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum đang nỗ lực đẩy mạnh kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt chở khách trên quy mô lớn. Mục tiêu là kết nối các khu vực trọng yếu tại miền Bắc và miền Trung Mexico, nhằm giảm bớt áp lực cho các tuyến cao tốc và mang lại lựa chọn di chuyển an toàn hơn cho người dân.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: tai nạn Mexico xe chở khách xe chở khách du lịch xe du lịch gặp nạn tai nạ ô tô số người thương vong
Vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 14
Vụ tai nạn tàu hỏa ở Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 14

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ (SAR) các nạn nhân vụ tai nạn tàu hỏa tại ga Đông Bekasi, Indonesia tiếp tục diễn ra khẩn trương vào ngày thứ hai. Lực lượng cứu hộ đang phối hợp tiếp tục sơ tán các nạn nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong tàu, ưu tiên tốc độ và an toàn.

Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người
Mỹ xem xét cấm vĩnh viễn túi khí ô tô từ Trung Quốc sau loạt tai nạn chết người

VOV.VN - Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ ngày 2/4 cho biết đang xem xét ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với các bộ phận bơm túi khí thay thế do một nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp, sau hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng

VOV.VN - Rạng sáng nay (20/3, theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Mie, Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát, đã có nhiều người thiệt mạng sau vụ tai nạn này.

