Xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn khiến hơn 40 người thương vong

Theo thông báo từ chính quyền địa phương, chiếc xe đang hành trình từ bang Jalisco đến một khu nghỉ dưỡng tại Nayarit thì bất ngờ mất lái, lao khỏi đường cao tốc và lật nhào gần thị trấn Amatlan de Canas. Tại hiện trường, chiếc xe khách nằm nghiêng, biến dạng và bị bao phủ trong lớp bùn đất. Lực lượng cứu hộ từ cả hai bang Nayarit và Jalisco đã nhanh chóng có mặt, cứu hộ các nạn nhân còn mắc kẹt và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ xe chở khách du lịch ở Mexico gặp tai nạn. Ảnh: Reuters

Vụ tai nạn thảm khốc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại Mexico - nơi các vụ va chạm xe khách vốn xảy ra với tần suất dày đặc. Tháng 9/2024, ít nhất 10 người chết và 61 người bị thương khi một tàu hỏa chở hàng đâm thẳng vào xe buýt hai tầng tại miền Trung Mexico. Tháng 2 năm ngoái, thảm kịch kinh hoàng khác xảy ra ở khu vực miền Nam nước này khi xe khách từ Cancun đi Tabasco va chạm với xe đầu kéo và bốc cháy, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Tại Mexico, xe khách vẫn là phương tiện vận tải công cộng chủ lực do hệ thống đường sắt hành khách còn nhiều hạn chế. Trước thực trạng giao thông đường bộ đầy rủi ro, chính quyền của Tổng thống Claudia Sheinbaum đang nỗ lực đẩy mạnh kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt chở khách trên quy mô lớn. Mục tiêu là kết nối các khu vực trọng yếu tại miền Bắc và miền Trung Mexico, nhằm giảm bớt áp lực cho các tuyến cao tốc và mang lại lựa chọn di chuyển an toàn hơn cho người dân.