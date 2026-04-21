Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) vào khai thác trong năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4, kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu bảo đảm tiến độ, đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại năm 2026.

Nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong năm 2026

Theo kết luận, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Trong thời gian qua, nhiều khó khăn, vướng mắc của dự án đã được các cấp, ngành ưu tiên xem xét và từng bước tháo gỡ. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả đạt được khi dự án cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng, trong đó có việc tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12/2025 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn trong khi mục tiêu đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ đang đặt ra áp lực rất cao.

Các khó khăn chính hiện nay gồm công tác thanh toán còn vướng mắc, chưa xử lý dứt điểm; thời tiết thuận lợi cho thi công không còn nhiều; lực lượng lao động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu; giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Mục tiêu hoàn thành, đưa Dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành”.

Tăng tốc xử lý vướng mắc, rõ người rõ trách nhiệm

Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết tâm cao hơn nữa; các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh, tăng cường phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Chuyến bay chở khách và đoàn lãnh đao Chính phủ lần đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 19/12/2025.

Trong đó, cần làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là lãnh đạo chủ chốt của các chủ đầu tư, nhà thầu trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công. Đồng thời, tạo điều kiện để những cá nhân không liên quan trực tiếp đến sai phạm tiếp tục tham gia triển khai dự án.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra; tạo điều kiện thanh toán đối với các khối lượng, hạng mục, gói thầu không có sai phạm.

Thành lập tổ công tác tháo gỡ ngay trong tháng 4

Bộ Tài chính được giao khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự tại ACV theo quy định; đồng thời thành lập Tổ công tác hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến thanh toán theo chỉ đạo của Thủ tướng, hoàn thành trước ngày 22/4.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo ACV tiếp tục rà soát các gói thầu về khối lượng, tiến độ, nhân lực, thiết bị, vật tư; yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, nhất là các gói thầu quan trọng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập Tổ công tác, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án, hoàn thành trước ngày 22/4.

Đồng thời, Bộ Xây dựng hỗ trợ điều phối, tổ chức thi công, thủ tục phục vụ nghiệm thu, thanh toán; chỉ đạo các chủ đầu tư công trình liên quan đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi dự án đi vào khai thác.

Đồng Nai đẩy nhanh hạ tầng kết nối

ACV với vai trò chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3; khẩn trương làm việc với từng nhà thầu để xác định rõ khối lượng, tiến độ, khả năng huy động nguồn lực và các khó khăn phát sinh, từ đó có giải pháp tăng tốc thi công.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu; chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công đúng tiến độ.

Địa phương này cũng phải trực tiếp chỉ đạo, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026.