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Đưa chương trình xóa bớt miễn phí đến gần trẻ em khó khăn

Thứ Tư, 18:13, 14/10/2026
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VOV.VN - Chương trình xóa bớt miễn phí sẽ khám tầm soát tại ba miền, hỗ trợ trẻ em khó khăn tiếp cận điều trị chàm, bớt ngay gần nơi cư trú.

Lúc mới sinh ra, bé Bảo Ngọc, con gái của anh Nguyễn Hồng Đăng (Phú Thọ) mang trên mình vết bớt rượu vang bao phủ vùng mắt và má trái của bé. Quá lo lắng, gia đình đã đưa con đi thăm khám. “Đợt đó, bác sĩ nói con phải hai tuổi mới điều trị được”, anh Đăng cho biết.

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Anh Nguyễn Hồng Đăng (Phú Thọ) và bé Bảo Ngọc

Tình cờ, anh Đăng thấy những chia sẻ của TS.BS Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội về hành trình xóa bớt miễn phí cho bé trên nền tảng TikTok, nên đã tìm cách liên hệ ngay lập tức. Nhờ được can thiệp sớm, đến nay vết bớt đỏ trên gương mặt của bé Bảo Ngọc đã đã mờ trên 96%.

“Tôi cảm thấy vui và may mắn vì con được phát hiện sớm và được điều trị từ những tháng đầu tiên khi vừa mới chào đời. Toàn bộ chi phí khám, điều trị được bác sĩ Tâm hỗ trợ hoàn toàn”, anh Đăng cho biết.

Đó là những chia sẻ của anh Đăng tại Lễ phát động chuỗi chương trình khám tầm soát “Xóa Bớt Cho Em 2026 – 2027” do chương trình "Xóa Bớt Cho Em" phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào chiều nay (14/10).

"Xóa Bớt Cho Em" do TS.BS Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội, khởi xướng từ tháng 1/2024. Từ tháng 7/2025, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tham gia đồng hành cùng dự án thông qua việc phối hợp triển khai, hỗ trợ kết nối các địa phương và đưa thông tin chương trình đến cộng đồng.

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TS.BS. Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ về hành trình xóa bớt miễn phí cho bé tại chương trình

Tại buổi lễ phát động, TS.BS. Hoàng Văn Tâm, người khởi xướng, cố vấn chuyên môn Chương trình "Xóa Bớt Cho Em" cho biết: “Sau giai đoạn đầu, chúng tôi nhận thấy còn nhiều người bệnh có khả năng điều trị nhưng chưa biết đến chương trình hoặc không đủ điều kiện theo đuổi liệu trình. Do đó trong giai đoạn này 2026 – 2027, chúng tôi từ việc chờ hồ sơ sang chủ động khám tầm soát tại địa phương, đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên môn để mỗi trường hợp được đánh giá đúng, điều trị phù hợp và theo dõi lâu dài. Mục tiêu không chỉ là làm mờ một vết bớt, mà còn giảm bớt rào cản để người bệnh, đặc biệt là trẻ em, tự tin hơn trong cuộc sống”.

Bác sĩ Tâm cho biết, thực tế điều trị cho bệnh nhân trong chương trình “Xóa Bớt Cho Em” đã gặp một số trường hợp phát hiện bớt rượu vang quá muộn, dẫn đến biến chứng ở mắt và gây mù lòa rất đáng tiếc. Thời gian tới, chương trình sẽ mở rộng điều trị cho các trường hợp bớt tăng sắc tố bẩm sinh ở vùng mặt. Biện pháp tối ưu cho dạng bớt này là phẫu thuật. Khi được phẫu thuật kịp thời bởi các bác sĩ chuyên khoa, khả năng xóa sạch vết bớt và tính thẩm mỹ mang lại là rất cao.

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Các đại biểu tại lễ phát động chương trình xóa bớt cho em

Giai đoạn 2026 - 2027, "Xóa Bớt Cho Em" đặt mục tiêu tiếp nhận, hỗ trợ điều trị cho 300 bệnh nhân chàm, bớt có hoàn cảnh khó khăn; tài trợ 100% chi phí điều trị, thuốc men và di chuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện. Thay vì chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi về, chương trình sẽ tổ chức các đợt khám tầm soát tại địa phương ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam để bác sĩ trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng, tư vấn phương pháp và xây dựng lộ trình phù hợp.

Chương trình dự kiến kết nối 30 bác sĩ da liễu và 6 cơ sở y tế tại ba miền, từng bước hình thành mạng lưới tiếp nhận, điều trị và theo dõi người bệnh gần nơi cư trú; đồng thời huy động hơn 60 đơn vị tham gia, trong đó có các tổ chức Đoàn tại địa phương.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam  Nguyễn Hoài Đảm khẳng định: “Đoàn Thanh niên VTV không làm thay công việc chuyên môn của các bác sĩ. Trách nhiệm của chúng tôi là phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm lo thiếu nhi và trách nhiệm xã hội của những nhà báo trẻ tại đài truyền hình quốc gia: đưa thông tin chính xác đến đúng người, kết nối các địa phương, góp phần để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đô thị, nông thôn hay miền núi đều có cơ hội được khám và điều trị. Hiệu quả của chương trình phải được đo bằng từng trường hợp được hỗ trợ đến cùng”.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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