English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

22 năm lan tỏa “Nụ cười đêm trăng” cho trẻ em khó khăn

Chủ Nhật, 11:05, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ các mái ấm tại TP.HCM và Đồng Nai cùng tham gia chương trình “Nụ cười đêm trăng” lần thứ 22, trải nghiệm trò chơi dân gian, rước đèn và đón Trung thu trong không khí ấm áp.

Tối 26/9, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình “Nụ cười đêm trăng” lần thứ 22 diễn ra với sự tham gia của khoảng 800 trẻ em và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm tại TP.HCM và thành phố Đồng Nai. Các em được tham gia nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, lắp ráp lồng đèn, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, dự tiệc liên hoan, nhận quà Trung thu và cùng nhau rước đèn.

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 1
Niềm vui của các em nhỏ từ các mái ấm khi tham gia các hoạt động cộng đồng

Chương trình có sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ và các tình nguyện viên. Theo anh Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, thành viên Ban tổ chức, điều quan trọng nhất là mỗi người đều có thể góp một phần vào sân chơi dành cho các em.

"Chương trình đã được duy trì hơn 20 năm với sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nghiệp và tình nguyện viên. Tùy điều kiện, mỗi đơn vị, cá nhân đóng góp theo khả năng, cùng chung tay tạo nên một sân chơi ý nghĩa dành cho các em. Các em đến từ nhiều mái ấm, ở các quận, huyện khác nhau, cùng tập trung về đây để vui chơi, giao lưu và đón một đêm trăng rằm vui tươi, ấm áp và ý nghĩa", anh Huỳnh Minh Hiệp nói.

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 2
Anh Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình "Nụ cười đêm trăng 2026"

Với nhiều em nhỏ, những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể hay việc tự tay làm một chiếc lồng đèn là những trải nghiệm không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia. Vì vậy, một ngày hội quy mô lớn như “Nụ cười đêm trăng” trở thành dịp để các em được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí Trung thu.

Thầy Phạm Minh Hoàng đến từ Câu lạc bộ Lửa Việt với các lớp học tình thương dành cho trẻ em khó khăn, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Phú, TP.HCM chia sẻ: "Thông thường, các em tại Câu lạc bộ Lửa Việt chỉ học tập và tham gia các hoạt động được tổ chức trong phạm vi của câu lạc bộ. Do nhân sự còn hạn chế, các em ít có cơ hội tham gia những chương trình quy mô lớn như hôm nay. Qua quan sát, tôi thấy các em rất vui và hào hứng. Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy những nụ cười của các em trong một đêm hội ý nghĩa như thế này".

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 3
Các em nhỏ và những người phụ trách mái ấm Câu lạc bộ Lửa Việt.

Cùng đưa các em đến với ngày hội, những người phụ trách mái ấm cũng có thêm cơ hội nhìn thấy các em ở một không gian khác, được vui chơi, giao lưu và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bà Mai Anh, Trung tâm Phát huy Bình Thọ - nơi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, mồ côi và kém may mắn tại khu vực Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "Thực sự khi đến đây, tôi cảm thấy rất vui vì các em có một môi trường vừa vui chơi, vừa học hỏi. Những trò chơi do các anh chị tổ chức không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em có thêm kiến thức và những trải nghiệm bổ ích.

Đối với các em, cơ hội được tham gia những hoạt động vui chơi như thế này không nhiều, nên đây là một dịp rất ý nghĩa. Các em tại mái ấm tham gia rất tích cực và hào hứng. Nhìn thấy các em vui vẻ, nở nụ cười trên môi, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc".

Những cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua chính nụ cười của các em nhỏ tham dự chương trình. Với Thanh Tuyền, một em nhỏ đến từ Trung tâm Phát huy Bình Thọ, điều đáng nhớ là được thử những trò chơi mà em chưa từng có dịp trải nghiệm.

"Em cảm thấy rất vui khi được chơi những trò chơi dân gian thú vị, những trò mà trước đây em chưa từng được chơi. Các anh chị đều rất tốt và nhiệt tình", Thanh Tuyền cho hay.

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 4
Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi
22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 5
Các thợ cắt tóc của Đông Tây Barbershop cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ.

Còn với những người nhiều năm đồng hành cùng chương trình như anh Hải Đăng - một thành viên trong Ban tổ chức "Nụ cười đêm trăng", niềm vui của các em cũng trở thành động lực để hoạt động tiếp tục được duy trì.

"Ai cũng vậy, đều mong muốn các con, các cháu của mình được vui vẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhìn các em đến đây, được tham gia những trò chơi dân gian do Ban Tổ chức chuẩn bị. Nhìn các con cười vui, đúng như tên gọi "Nụ cười đêm trăng", tôi cũng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc lan tỏa trong lòng", anh Hải Đăng nói.

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 6
Nhóm Sóc Band trình diễn tại Chương Trình Nụ Cười Đêm Trăng lần thứ 22

Từ khoảng 30 tình nguyện viên trong đêm Trung thu đầu tiên năm 2004, đến nay “Nụ cười đêm trăng” đã quy tụ hàng trăm tình nguyện viên cùng hàng chục đơn vị đồng hành, trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi mùa Trung thu, chương trình lại mang đến cho các em một ngày hội đầy ắp tiếng cười, nơi các em được vui chơi, sẻ chia và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng. Những ánh mắt háo hức, nụ cười trong trẻo và những chiếc đèn lồng rực sáng qua từng mùa trăng trở thành động lực để hành trình 22 năm ấy tiếp tục được nối dài, bằng những vòng tay sẻ chia và những tấm lòng thiện nguyện.

Một số hình ảnh tại chương trình:

22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 7
Toàn cảnh chương trình Nụ cười đêm trăng
22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 8
Màn trình diễn ảo thuật trong chương trình.
22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 9
Các em nhỏ nhận quà trung thu
22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 10
Niềm vui khi được cùng nhau rước đèn
22 nam lan toa nu cuoi dem trang cho tre em kho khan hinh anh 11
Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ
Kiều Anh/VOV-TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 (ngày 15/8 Âm lịch), sáng nay (25/9), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 (ngày 15/8 Âm lịch), sáng nay (25/9), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các bệnh nhi nhân Tết Trung thu 2026
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các bệnh nhi nhân Tết Trung thu 2026

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các bệnh nhi nhân Tết Trung thu 2026

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các bệnh nhi nhân Tết Trung thu 2026

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Bộ đội Biên phòng mang Trung thu đến tận giường bệnh cho trẻ em ở Vũng Tàu
Bộ đội Biên phòng mang Trung thu đến tận giường bệnh cho trẻ em ở Vũng Tàu

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đồn Biên phòng Chí Linh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa và Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Bộ đội Biên phòng mang Trung thu đến tận giường bệnh cho trẻ em ở Vũng Tàu

Bộ đội Biên phòng mang Trung thu đến tận giường bệnh cho trẻ em ở Vũng Tàu

VOV.VN - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đồn Biên phòng Chí Linh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa và Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục