22 năm lan tỏa “Nụ cười đêm trăng” cho trẻ em khó khăn

Tối 26/9, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, chương trình “Nụ cười đêm trăng” lần thứ 22 diễn ra với sự tham gia của khoảng 800 trẻ em và 100 bảo mẫu đến từ hơn 20 mái ấm tại TP.HCM và thành phố Đồng Nai. Các em được tham gia nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, lắp ráp lồng đèn, cắt tóc, giao lưu văn nghệ, xem múa lân, dự tiệc liên hoan, nhận quà Trung thu và cùng nhau rước đèn.

Niềm vui của các em nhỏ từ các mái ấm khi tham gia các hoạt động cộng đồng

Chương trình có sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, câu lạc bộ và các tình nguyện viên. Theo anh Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, thành viên Ban tổ chức, điều quan trọng nhất là mỗi người đều có thể góp một phần vào sân chơi dành cho các em.

"Chương trình đã được duy trì hơn 20 năm với sự đồng hành, ủng hộ của các doanh nghiệp và tình nguyện viên. Tùy điều kiện, mỗi đơn vị, cá nhân đóng góp theo khả năng, cùng chung tay tạo nên một sân chơi ý nghĩa dành cho các em. Các em đến từ nhiều mái ấm, ở các quận, huyện khác nhau, cùng tập trung về đây để vui chơi, giao lưu và đón một đêm trăng rằm vui tươi, ấm áp và ý nghĩa", anh Huỳnh Minh Hiệp nói.

Anh Huỳnh Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam, thành viên Ban tổ chức chương trình "Nụ cười đêm trăng 2026"

Với nhiều em nhỏ, những trò chơi dân gian, hoạt động tập thể hay việc tự tay làm một chiếc lồng đèn là những trải nghiệm không phải lúc nào cũng có điều kiện tham gia. Vì vậy, một ngày hội quy mô lớn như “Nụ cười đêm trăng” trở thành dịp để các em được vui chơi cùng bạn bè và hòa mình vào không khí Trung thu.

Thầy Phạm Minh Hoàng đến từ Câu lạc bộ Lửa Việt với các lớp học tình thương dành cho trẻ em khó khăn, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Phú, TP.HCM chia sẻ: "Thông thường, các em tại Câu lạc bộ Lửa Việt chỉ học tập và tham gia các hoạt động được tổ chức trong phạm vi của câu lạc bộ. Do nhân sự còn hạn chế, các em ít có cơ hội tham gia những chương trình quy mô lớn như hôm nay. Qua quan sát, tôi thấy các em rất vui và hào hứng. Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được nhìn thấy những nụ cười của các em trong một đêm hội ý nghĩa như thế này".

Các em nhỏ và những người phụ trách mái ấm Câu lạc bộ Lửa Việt.

Cùng đưa các em đến với ngày hội, những người phụ trách mái ấm cũng có thêm cơ hội nhìn thấy các em ở một không gian khác, được vui chơi, giao lưu và trải nghiệm những điều mới mẻ. Bà Mai Anh, Trung tâm Phát huy Bình Thọ - nơi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, mồ côi và kém may mắn tại khu vực Thủ Đức, TP.HCM cho biết: "Thực sự khi đến đây, tôi cảm thấy rất vui vì các em có một môi trường vừa vui chơi, vừa học hỏi. Những trò chơi do các anh chị tổ chức không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em có thêm kiến thức và những trải nghiệm bổ ích.

Đối với các em, cơ hội được tham gia những hoạt động vui chơi như thế này không nhiều, nên đây là một dịp rất ý nghĩa. Các em tại mái ấm tham gia rất tích cực và hào hứng. Nhìn thấy các em vui vẻ, nở nụ cười trên môi, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc".

Những cảm xúc ấy cũng được thể hiện rõ qua chính nụ cười của các em nhỏ tham dự chương trình. Với Thanh Tuyền, một em nhỏ đến từ Trung tâm Phát huy Bình Thọ, điều đáng nhớ là được thử những trò chơi mà em chưa từng có dịp trải nghiệm.

"Em cảm thấy rất vui khi được chơi những trò chơi dân gian thú vị, những trò mà trước đây em chưa từng được chơi. Các anh chị đều rất tốt và nhiệt tình", Thanh Tuyền cho hay.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi

Các thợ cắt tóc của Đông Tây Barbershop cắt tóc miễn phí cho các em nhỏ.

Còn với những người nhiều năm đồng hành cùng chương trình như anh Hải Đăng - một thành viên trong Ban tổ chức "Nụ cười đêm trăng", niềm vui của các em cũng trở thành động lực để hoạt động tiếp tục được duy trì.

"Ai cũng vậy, đều mong muốn các con, các cháu của mình được vui vẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhìn các em đến đây, được tham gia những trò chơi dân gian do Ban Tổ chức chuẩn bị. Nhìn các con cười vui, đúng như tên gọi "Nụ cười đêm trăng", tôi cũng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc lan tỏa trong lòng", anh Hải Đăng nói.

Nhóm Sóc Band trình diễn tại Chương Trình Nụ Cười Đêm Trăng lần thứ 22

Từ khoảng 30 tình nguyện viên trong đêm Trung thu đầu tiên năm 2004, đến nay “Nụ cười đêm trăng” đã quy tụ hàng trăm tình nguyện viên cùng hàng chục đơn vị đồng hành, trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì bền bỉ, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi mùa Trung thu, chương trình lại mang đến cho các em một ngày hội đầy ắp tiếng cười, nơi các em được vui chơi, sẻ chia và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng. Những ánh mắt háo hức, nụ cười trong trẻo và những chiếc đèn lồng rực sáng qua từng mùa trăng trở thành động lực để hành trình 22 năm ấy tiếp tục được nối dài, bằng những vòng tay sẻ chia và những tấm lòng thiện nguyện.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Toàn cảnh chương trình Nụ cười đêm trăng

Màn trình diễn ảo thuật trong chương trình.

Các em nhỏ nhận quà trung thu

Niềm vui khi được cùng nhau rước đèn

Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ