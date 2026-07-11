Thứ Bảy, 18:03, 11/07/2026
Đưa đoàn công tác từ Venezuela về nước an toàn, khép lại sứ mệnh đặc biệt
VOV.VN - 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela đã trở về Việt Nam an toàn trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines. Hành trình không chỉ khép lại nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.
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