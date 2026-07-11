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Thứ Bảy, 18:03, 11/07/2026

Đưa đoàn công tác từ Venezuela về nước an toàn, khép lại sứ mệnh đặc biệt

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VOV.VN - 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela đã trở về Việt Nam an toàn trên chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines. Hành trình không chỉ khép lại nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.
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Chuyến bay đặc biệt đưa 124 cán bộ, chiến sĩ từ Venezuela trở về an toàn đã khép lại hành trình nhân đạo của Vietnam Airlines, nối dài tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và niềm tự hào Việt Nam.
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Sau khi hoàn thành hai chuyến bay đưa lực lượng và hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt đón 124 cán bộ, chiến sĩ trở về Việt Nam an toàn, khép lại hành trình mang đậm tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
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Chuyến bay VN69 được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Caracas, Venezuela) lúc 13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương).
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Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp), chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23h20 ngày 10/7, đưa toàn bộ đoàn công tác trở về trong vòng tay Tổ quốc.
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Cơ trưởng Trần Trung Dũng, đại diện Vietnam Airlines, trao tặng mô hình máy bay tỷ lệ 1:100 tới Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Trưởng đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Món quà lưu niệm nhỏ là lời tri ân và sự trân trọng của Hãng hàng không Quốc gia dành cho những cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo.
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Trước đó, Vietnam Airlines đã thực hiện hai chuyến bay đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị và hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela. Phi hành đoàn Vietnam Airlines cũng trao tặng mô hình máy bay lưu niệm tới các cán bộ, chiến sĩ như lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc của Hãng hàng không Quốc gia dành cho những con người đã hoàn thành sứ mệnh nhân đạo với tinh thần trách nhiệm và cống hiến.
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Trên chuyến bay, các tiếp viên của Vietnam Airlines mặc áo và cài huy hiệu cờ đỏ sao vàng, mang theo sắc màu Tổ quốc trong không gian khoang bay. Hình ảnh ấy hòa chung vào không khí trang trọng của hành trình, như một lời cảm ơn gửi đến các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về trong niềm tự hào.
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Được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines thực hiện hành trình khứ hồi gần 48 giờ, vượt hơn 31.000 km từ Hà Nội đến Caracas và trở về, nối liền hai đầu bán cầu bằng tinh thần trách nhiệm và sẻ chia.
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13h30 ngày 9/7 (giờ địa phương), chuyến bay VN69 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar (Caracas, Venezuela), đưa 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo trở về Việt Nam, khép lại một hành trình đầy ý nghĩa và trách nhiệm.
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Mỗi chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn chuyên chở tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia của Việt Nam. Đó là cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc đồng hành cùng đất nước, kết nối những giá trị tốt đẹp và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nghĩa tình tới bạn bè quốc tế.
Dua doan cong tac tu venezuela ve nuoc an toan, khep lai su menh dac biet hinh anh 11
Mỗi chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines không chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn chuyên chở tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia của Việt Nam. Đó là cam kết của Hãng hàng không Quốc gia trong việc đồng hành cùng đất nước, kết nối những giá trị tốt đẹp và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nghĩa tình tới bạn bè quốc tế.
Dua doan cong tac tu venezuela ve nuoc an toan, khep lai su menh dac biet hinh anh 12
23h20 ngày 10/7, chuyến bay đặc biệt VN69 hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài, đưa 124 cán bộ, chiến sĩ trở về Tổ quốc, khép lại hành trình nhân đạo đầy ý nghĩa và nối trọn nghĩa tình từ Venezuela về Việt Nam.
Dua doan cong tac tu venezuela ve nuoc an toan, khep lai su menh dac biet hinh anh 13
Việc tiếp tục thực hiện chuyến bay đón đoàn công tác trở về nước một lần nữa khẳng định năng lực và vai trò của Vietnam Airlines trong bảo đảm các nhiệm vụ vận tải hàng không đặc biệt. Không chỉ hoàn thành sứ mệnh kết nối những hành trình quan trọng của quốc gia, Hãng hàng không Quốc gia còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, sẵn sàng đồng hành và sẻ chia với cộng đồng quốc tế.
Phi Long/VOV.VN
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