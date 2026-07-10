Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Sáu, 06:00, 10/07/2026

Hình ảnh BTS “nung nóng” sân vận động Tottenham Hotspur khi thu hút 130.000 khán giả

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - BTS đã thực sự “nung nóng” Sân vận động Tottenham Hotspur (London) với hai đêm diễn cháy vé trong khuôn khổ chuyến lưu diễn “ARIRANG World Tour”. Sau hai buổi biểu diễn, sự kiện đã thu hút khoảng 130.000 khán giả, qua đó thiết lập kỷ lục mới về lượng người tham dự cho một buổi hòa nhạc tại đây.
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 1
Tạp chí Rolling Stone UK và tờ The Guardian đều chấm 5 sao cho 2 buổi biểu diễn của BTS tại Sân vận động Tottenham Hotspur, đánh dấu lần đầu tiên nhóm nhạc đình đám này trình diễn tại London sau 7 năm. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 2
Tờ Rolling Stone UK viết, khi xem BTS biểu diễn show đầu tiên tại Anh sau bảy năm, màn trình diễn của BTS với pháo hoa và dàn dựng sân khấu hoành tráng đến khó tin, và là tinh túy nhất của một nhóm nhạc nam được thiết kế tỉ mỉ để chinh phục trái tim người hâm mộ. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 3
Mở màn đầy mạnh mẽ, trang phục toàn màu đen, kính râm kiểu wrap-around và pháo hoa rực rỡ. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 4
Nhưng dần dần, không khí trở nên ấm áp và thoải mái hơn: các chàng trai nô đùa với hàng loạt ca khúc chuyển đổi từ rap mạnh mẽ đến pop ngọt ngào. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 5
Khán đài rung chuyển khi họ trình diễn ca khúc pha trộn giữa pop và rap Hooligan; ca khúc Like Animals, chịu ảnh hưởng từ Tame Impala, khẳng định tài năng của họ với những giai điệu ballad nhẹ nhàng và bay bổng, như thể được hát trực tiếp cho từng người trong số 62.000 khán giả có mặt. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 6
Những bản nhạc mạnh mẽ, dồn dập ở giữa buổi diễn là một sự giải phóng năng lượng đầy hứng khởi, và những bài hát bất ngờ không nằm trong danh sách biểu diễn thường lệ dường như làm hài lòng cả các thành viên trong nhóm, họ cười tươi và hát theo từng phần của nhau. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 7
BTS đã trình diễn các ca khúc “Hooligan,” “Normal” và “Body to Body” từ album mới nhất “Arirang,” và cũng thể hiện các bài hát hit như “Idol” (2018) và “Fire” (2016). (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 8
Ban nhạc cho biết buổi hòa nhạc đã cho họ cơ hội ôn lại màn trình diễn tại sân Wembley vào 7 năm trước. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 9
Tạp chí Rolling Stone UK và tờ The Guardian đều chấm cho buổi hòa nhạc năm sao, trong đó Rolling Stone UK gọi buổi hòa nhạc là một “lễ đăng quang”. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 10
Tờ Times đã chấm điểm bốn sao cho buổi concert, gọi đó là “một phần tiếp theo đầy thoải mái và dễ chịu từ những ông vua của K-pop”. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 11
Trước đó, BTS đã có những buổi diễn thành công tại Seoul, Busan và làm "náo loạn" cả thành phố Las Vegas, Mỹ. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 12
Sau hai buổi diễn trên sân vận động Tottenham Hotspur, chuyến lưu diễn của BTS sẽ tiếp tục tại nhà thi đấu Allianz Arena ở Munich trong hai ngày 17-18/7, nơi nhóm nhạc này sẽ trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn tại địa điểm này. (Ảnh: Big Hit Music)
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 13
BTS sẽ biểu diễn tại Paris vào 2 ngày 17-18/7, tiếp theo là các buổi hòa nhạc tại khu vực Bắc Mỹ từ tháng 8. (Ảnh: Big Hit Music) 
hinh anh bts nung nong san van dong tottenham hotspur khi thu hut 130.000 khan gia hinh anh 14
Ở Bắc Mỹ, BTS sẽ có buổi diễn tại New Jersey, Foxborough, Massachusetts; Baltimore; Arlington, Texas; Toronto; Chicago; và Los Angeles. (Ảnh: Big Hit Music)
Thư Vũ/VOV.VN
Tổng hợp
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

GIẢI TRÍ

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

Hà Phương/VOV.VN
Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

GIẢI TRÍ

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

Ảnh

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela
Cầu Phước Khánh bước vào chặng cuối, cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông tuyến

XÃ HỘI

Cầu Phước Khánh bước vào chặng cuối, cao tốc Bến Lức - Long Thành sắp thông tuyến
Đặc khu Cô Tô đưa hơn 1.700 du khách về đất liền an toàn sau bão số 1

XÃ HỘI

Đặc khu Cô Tô đưa hơn 1.700 du khách về đất liền an toàn sau bão số 1
Sao Việt 3-7: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy

GIẢI TRÍ

Sao Việt 3-7: Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy