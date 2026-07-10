Hình ảnh BTS “nung nóng” sân vận động Tottenham Hotspur khi thu hút 130.000 khán giả

VOV.VN - BTS đã thực sự “nung nóng” Sân vận động Tottenham Hotspur (London) với hai đêm diễn cháy vé trong khuôn khổ chuyến lưu diễn “ARIRANG World Tour”. Sau hai buổi biểu diễn, sự kiện đã thu hút khoảng 130.000 khán giả, qua đó thiết lập kỷ lục mới về lượng người tham dự cho một buổi hòa nhạc tại đây.