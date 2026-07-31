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Đục đầu quả đạn pháo nhặt được, một người trọng thương

Thứ Sáu, 10:59, 31/07/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, UBND xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ đạn pháo khiến một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29-7, anh Võ Tuấn Khánh (SN 1990, ngụ ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp) dùng búa và đục để đục đầu một quả đạn pháo mà anh nhặt được trong lúc đi kéo lưới trên biển.

Duc dau qua dan phao nhat duoc, mot nguoi trong thuong hinh anh 1
Quả đạn pháo gây ra tai nạn thương tích khi có ngoại lực tác động

Trong lúc tác động vào quả đạn, vật nổ bất ngờ phát nổ, khiến anh Khánh bị đa chấn thương. Nạn nhân được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Tân Đông sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị trong tình trạng đa vết thương.

Duc dau qua dan phao nhat duoc, mot nguoi trong thuong hinh anh 2
Nạn nhân bị trọng thương khi đục quả đạn pháo

Bom, mìn và các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh luôn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ khi có tác động mạnh. Người dân khi phát hiện hoặc nhặt được các vật nghi là bom, mìn, đạn pháo hoặc vật liệu nổ tuyệt đối không được tự ý di chuyển, cưa, đục hoặc tháo dỡ, mà cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự để được xử lý an toàn, kịp thời.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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