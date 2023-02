Đừng để “Tiền mất-Tật mang” bởi lời đường mật về thuốc chữa bách bệnh

Một câu chuyện như thế vừa xảy ra tại tỉnh miền núi Điện Biên. Đáng buồn hơn nữa là bệnh nhân đã tử vong sau khoảng 2 tháng được phát hiện sử dụng các loại sản phẩm này.

Trong căn nhà còn nguyên mùi khói nhang, chị Nguyễn Thị Thu Trang, ở phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cố nén những giọt nước mắt chia sẻ, mẹ chị là bà Đỗ Thị V.A, 47 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư gan từ giữa năm 2021. Quá trình thăm khám, xác định bệnh mới ở giai đoạn đầu, nên mẹ chị được gia đình đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) chữa trị bằng cách cắt hoàn toàn khối u và ca mổ được đánh giá là thành công, diễn tiến sức khỏe tốt.

Theo Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế tỉnh Điện Biên, toàn bộ sản phẩm này không phải thuốc mà là một dạng thực phẩm dinh dưỡng và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Tuy nhiên, gần cuối năm 2022, các thành viên trong gia đình phát hiện người bệnh tham gia một nhóm Chat kín họp đồng hương trên mạng Internet và đặt mua số lượng lớn các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Nhóm thông tin này chỉ cho phép người bệnh tham gia tương tác một mình, có mật khẩu thay đổi liên tục; nếu có sự xuất hiện của người nhà thì người tương tác sẽ lập tức bị tạm dừng, không được trao đổi tiếp thông tin.

Tại nhóm, bệnh nhân được tư vấn các nội dung xung quanh việc sử dụng các sản phẩm chức năng, không cần ăn uống gì thêm và không được phép tuân theo các phác đồ điều trị của bệnh viện, như vậy thì sẽ chữa khỏi được bệnh ung thư.

Đáng buồn là trong khoảng từ cuối năm 2022 đến giữa tháng 2 năm nay, sau khi liên tục sử dụng các sản phẩm này, mẹ chị diễn biến sức khỏe xấu và đã tử vong.

"Mẹ em giấu nên người nhà cũng không ai biết, họ còn đưa bà về nhà họ để lấy những sản phẩm này rồi giới thiệu là chị đã bị ung thư vú, đã di căn sang những bộ phận khác trong cơ thể sau đó chị uống những thuốc này và đã khỏi hẳn. Mẹ em còn nói uống những thuốc này thì không cần phải ăn cơm, kiêng tất cả mọi thứ, nhịn hết. Có lần em thấy họ gọi video nói chuyện với mẹ em, em ngó mặt vào thì họ tránh luôn", chị Trang kể lại.

Trong vai người thân của gia đình nạn nhân, liên lạc theo số điện thoại người gửi thuốc, phóng viên được trao đổi với một phụ nữ tên là Lê Thị Lụa, có địa chỉ tại Đồng Luân, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội. Người phụ nữ này cho biết, toàn bộ số thuốc trên đều được đặt hàng từ Mỹ, có công dụng chữa ung thư, tái tạo tế bào gốc; thậm chí nhiều bệnh khác cũng có thể dùng được. Nếu muốn biết rõ cụ thể thì cần phải tham gia nhóm tư vấn riêng trên phần mềm Zoom và sẽ được cấp mật khẩu khác nhau trong mỗi lần họp.

"Sản phẩm này nó là sửa chữa tế bào gốc không phải là chỉ chữa mỗi ung thư. Nó là sản phẩm ở bên Mỹ về công nghệ tái sinh tế bào, bệnh nào cũng dùng được. Ví dụ như bị tiểu đường thì dùng gói tím, sau đó thì dùng cái FiBroTic để đào thải đường ruột. Bản chất của nó là công nghệ về tế bào gốc, nó sửa chữa các tế bào bị bệnh, sinh tủy, tạo hồng cầu máu mới để thay thế tế bào đã bị chết. Còn những tế bào đã bị hỏng ít thì nó sẽ sửa chữa, sau đó sắp xếp lại thành hệ thống tế bào của nó hoàn thiện như người bình thường", người này nói.

Mang toàn bộ số thuốc đến Sở Y tế tỉnh Điện Biên để làm việc, ông Nguyễn Hữu Sen, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược cho biết, toàn bộ sản phẩm không phải thuốc mà là một dạng thực phẩm dinh dưỡng, chưa được Cục Quản lý Dược và Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành trên thị trường Việt Nam. Qua rà soát, theo Thông tư số 20/2022 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm phóng xạ, thuốc phóng xạ thì các sản phẩm này không có thành phần để điều trị ung thư. Do chưa được cấp phép, không có tem, nhãn phụ tiếng Việt, nên cũng không thể khẳng định có đảm bảo an toàn hay không.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang trao đổi với phóng viên VOV về những bức xúc của gia đình

Ngoài ra, các thuốc điều trị ung thư bắt buộc phải được kê đơn và có chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Do đó, người bệnh không nên mua thuốc trôi nổi ngoài thị trường để tự ý điều trị.

"Chắc chắn đây không phải là thuốc, thực phẩm chức năng cũng chưa phải vì nó chỉ có một phần trong đó là sản phẩm dinh dưỡng. Chúng tôi khuyến cáo người bệnh chỉ sử dụng thuốc ở các cơ sở điều trị trong ngành Y tế vì các bệnh nhân ung thư bắt buộc phải đến các cơ sở điều trị. Còn phân hạn sử dụng thuốc điều trị đối với ung thư thì phải do bệnh viện hạng II trở lên, do đó người bệnh bắt buộc phải đến các cơ sở y tế chứ không nên mua, dùng thuốc trôi nổi ở ngoài thị trường", ông Sen nói.

Nhẹ dạ, cả tin với những lời đường mật để rồi tiền mất, mất cả sinh mạng. Đến nay, chưa rõ các cơ quan chức năng sẽ điều tra, xử lý đến đâu. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh với mỗi người dân, khi có dấu hiệu bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám điều trị, tránh để tiền mất, tật mang, nhiều khi mất cả sinh mạng./.