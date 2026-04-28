Dùng xăng chữa bỏng, hai người đàn ông phải nhập viện

Ngày 28/4, Khoa Ngoại – Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) tiếp nhận hai bệnh nhân L.V.N. và P.V.L. trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng cơ thể.

Hai bệnh nhân nhập viện sau khi dùng xăng chữa bỏng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thui thịt, hai người đặt bình gas gần nguồn lửa. Khi mở van, khí gas phụt ra bắt lửa, gây bỏng trực tiếp.

Bệnh nhân bị bỏng ở đầu, mặt, cổ và tứ chi, diện tích khoảng 38% cơ thể. Sau tai nạn, việc tự ý đổ xăng lên vết thương khiến tổn thương lan rộng, ăn sâu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo phác đồ và theo dõi sát nhằm hạn chế nguy cơ sốc bỏng.

Từ vụ việc, bác sĩ khuyến cáo không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm. Việc đặt bình gần nguồn nhiệt hoặc thao tác sai kỹ thuật có thể dẫn đến cháy, nổ.

Khi bị bỏng, cần làm mát vùng da bằng nước sạch liên tục trong 15–20 phút, không bôi xăng, dầu, nước mắm hay kem đánh răng. Sau sơ cứu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.