中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dùng xăng chữa bỏng, hai người đàn ông phải nhập viện

Thứ Ba, 17:47, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai người đàn ông ở xã Tân An (tỉnh Nghệ An) nhập viện với bỏng gần 40% cơ thể sau sự cố khi dùng bình gas thui thịt chó. Đáng chú ý, việc đổ xăng lên vùng da bị bỏng đã khiến tổn thương nặng hơn.

Ngày 28/4, Khoa Ngoại – Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) tiếp nhận hai bệnh nhân L.V.N. và P.V.L. trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng cơ thể.

Hai bệnh nhân nhập viện sau khi dùng xăng chữa bỏng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc thui thịt, hai người đặt bình gas gần nguồn lửa. Khi mở van, khí gas phụt ra bắt lửa, gây bỏng trực tiếp.

Bệnh nhân bị bỏng ở đầu, mặt, cổ và tứ chi, diện tích khoảng 38% cơ thể. Sau tai nạn, việc tự ý đổ xăng lên vết thương khiến tổn thương lan rộng, ăn sâu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo phác đồ và theo dõi sát nhằm hạn chế nguy cơ sốc bỏng.

Từ vụ việc, bác sĩ khuyến cáo không sử dụng bình gas để đốt, thui thực phẩm. Việc đặt bình gần nguồn nhiệt hoặc thao tác sai kỹ thuật có thể dẫn đến cháy, nổ.

Khi bị bỏng, cần làm mát vùng da bằng nước sạch liên tục trong 15–20 phút, không bôi xăng, dầu, nước mắm hay kem đánh răng. Sau sơ cứu, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bị bỏng người đàn ông cơ thể nghệ an bỏng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

3 mẹ con bị bỏng, ngạt khói nặng trong vụ cháy chung cư Ehome S ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng nay (24/1), căn hộ tại chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến 3 mẹ con mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu các nạn nhân, tuy nhiên cả 3 đều trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngạt khói.

VOV.VN - Rạng sáng nay (24/1), căn hộ tại chung cư Ehome S, phường Long Trường, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến 3 mẹ con mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu các nạn nhân, tuy nhiên cả 3 đều trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngạt khói.

Bắc Kạn: Nhiều đối tượng bị bỏng nặng khi trộm thiết bị tại trạm điện

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Bắc Kạn xảy ra nhiều vụ trộm thiết bị điện tại các trạm biến áp, gây tổn thất tài sản Nhà nước đồng thời đe dọa nguy cơ mất an toàn lưới điện, trong đó có một số trường hợp bị điện giật gây bỏng nặng, thậm chí tử vong.

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Bắc Kạn xảy ra nhiều vụ trộm thiết bị điện tại các trạm biến áp, gây tổn thất tài sản Nhà nước đồng thời đe dọa nguy cơ mất an toàn lưới điện, trong đó có một số trường hợp bị điện giật gây bỏng nặng, thậm chí tử vong.

Cấp cứu bệnh nhân nghi bị cha đẻ tạt nước sôi gây bỏng nặng

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1,TP.HCM cho biết hiện đang điều trị cho một bệnh nhi nghi ngờ bị bạo hành, do người cha tạt nước sôi, gây bỏng nặng. Công an quận 8 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1,TP.HCM cho biết hiện đang điều trị cho một bệnh nhi nghi ngờ bị bạo hành, do người cha tạt nước sôi, gây bỏng nặng. Công an quận 8 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục