Nỗ lực cứu chữa 3 người dân bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng ở Na Sang, Điện Biên

Thứ Bảy, 11:34, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 3 người dân bị bỏng nặng khi tham gia chữa cháy rừng tại xã Na Sang xảy ra vao chiều ngày 3/4, đang được ngành y tế tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu chữa, chuẩn bị sẵn sàng khi cần chuyển tuyến điều trị chuyên sâu. 

Lãnh đạo ngành y tế Điên Biên yêu cầu cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa 3 người dân và trao hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng cho gia đình có người bị nạn. 

no luc cuu chua 3 nguoi dan bi bong nang khi chua chay rung o na sang, Dien bien hinh anh 1
Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên thăm và động viên gia đình 3 người bị bỏng nặng.

Chiều ngày 3/4, 3 người dân bị bỏng được Trung tâm Y tế Na Sang tiếp nhận, sơ cứu ban đầu rồi chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Ngay khi nhập viện, 3 người được hồi sức tích cực, kiểm soát đường thở, truyền dịch chống sốc và xử lý tổn thương bỏng theo phác đồ khẩn cấp.

Cụ thể 3 người dân đều trú tại tổ dân phố 1, xã Na Sang gồm: Lò Văn Nam (sinh năm 1973) bỏng độ 2–3 khoảng 90% cơ thể, riêng hai chân bỏng độ 4; Lù Văn Thương (sinh năm 1983) và Lò Văn Bảng (sinh năm 2001) cùng bỏng độ 2–3 với diện tích khoảng 95% cơ thể. Đây đều là những ca bỏng đặc biệt nặng, nguy cơ sốc bỏng, nhiễm trùng và suy đa tạng rất cao.

Sáng nay (4/4), tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, các y, bác sĩ đang nỗ lực tập trung cấp cứu cho 3 người dân. Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đến thăm hỏi động viên các bệnh nhân và thân nhân gia đình. Kiểm tra công tác cấp cứu, ông Phạm Giang Nam yêu cầu huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, khẩn trương hoàn tất thủ tục để chuyển tuyến trên, nhằm tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo ngành y tế tỉnh Điên Biên cho biết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa và trao hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng, kịp thời động viên gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Hơn 300 người chữa cháy rừng lau lách ở Sơn La
Hơn 300 người nỗ lực khống chế cháy rừng lau, lách ở Sơn La
Hàng trăm người chữa cháy rừng trong đêm ở Sơn La
