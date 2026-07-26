Đường băng số 2 sân bay Phú Quốc dài 3.300m bừng sáng trước chuyến bay hiệu chuẩn

Hoàn thành sau khoảng 8 tháng thi công

Trong màn đêm trên đảo Phú Quốc, hệ thống đèn hiệu hàng không trên đường cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đồng loạt được kích hoạt, tạo nên dải ánh sáng kéo dài hơn 3km.

Nhóm kỹ sư và các chuyên gia kiểm tra việc lắp đặt và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị trên đường băng cất hạ cánh số 2.

Đây là bước hiệu chỉnh cuối cùng trước chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến diễn ra ngày 27/7 nhằm đánh giá khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống đèn hiệu, biển báo và thiết bị dẫn đường. Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng thi công, tạo dấu mốc đặc biệt trong phát triển hạ tầng hàng không phục vụ APEC 2027.

Những ngày cuối tháng 7, các kỹ sư vẫn liên tục kiểm tra từng cụm đèn dọc đường cất hạ cánh để hiệu chỉnh cường độ sáng, hướng chiếu, nguồn điện và khả năng vận hành đồng bộ. Đây là khâu quan trọng trước khi hệ thống được đưa vào thử nghiệm thực tế bằng chuyến bay hiệu chuẩn.

Theo các đơn vị thi công, kết quả chuyến bay sẽ là cơ sở đánh giá độ chính xác của toàn bộ hệ thống thiết bị hàng không trước khi hoàn thiện hồ sơ, đưa công trình vào khai thác.

Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, đáp ứng tiêu chuẩn khai thác thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng, trong đó khoảng 6 tháng thi công kết cấu, mặt đường bê tông và 2 tháng lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh các thiết bị hàng không.

Theo chuyên gia hàng không Trịnh Như Long, tiến độ hoàn thành dự án là một trường hợp đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Toàn cảnh đường cất hạ cánh số 2 bừng sáng trong đêm tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ông Trịnh Như Long nhận định: "Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xây dựng hạ tầng hàng không Việt Nam." Theo ông, các dự án đường băng có quy mô tương tự trên đất liền như Long Thành hay Vân Đồn thường cần từ hai đến ba năm để hoàn thành, dài hơn nhiều so với thời gian thi công tại Phú Quốc.

Để đạt tiến độ này, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp trong điều kiện đặc thù của khu vực biển đảo.

Việc triển khai dự án cũng đối mặt với nhiều khó khăn khi toàn bộ vật liệu đặc chủng, thiết bị siêu trường, siêu trọng đều phải vận chuyển bằng đường biển, trong khi thời tiết mưa lớn, giông lốc diễn ra thường xuyên. Dù vậy, quá trình thi công vẫn bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không và không làm gián đoạn hoạt động khai thác hiện hữu của sân bay.

Hệ thống gần 1.500 đèn hiệu đạt tiêu chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn đầu, khoảng 1.500 đèn hiệu hàng không cùng gần 400 biển báo đã được lắp đặt trên khu bay, tạo thành hệ thống chỉ dẫn đồng bộ phục vụ hoạt động cất, hạ cánh.

Hệ thống đèn hiệu CAT II sử dụng công nghệ LED thế hệ mới, có tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ, góp phần duy trì độ sáng ổn định và giảm chi phí bảo trì.

Côngtrình có chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, được thiết kế để tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Bên cạnh đó, hai hệ thống đèn PAPI được lắp đặt ở hai đầu đường cất hạ cánh, mỗi hệ thống gồm bốn bộ đèn phát tín hiệu đỏ - trắng, giúp phi công xác định chính xác góc tiếp cận khi hạ cánh.

Hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME CAT II cung cấp các thông tin về hướng tiếp cận, góc hạ cánh và khoảng cách đến đường băng, hỗ trợ tàu bay tiếp cận an toàn hơn vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Theo kế hoạch, chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến diễn ra ngày 27/7 sẽ đánh giá mức độ chính xác của toàn bộ hệ thống tín hiệu, thiết bị dẫn đường trong điều kiện khai thác thực tế trước khi công trình được đưa vào sử dụng.

Đồng bộ hạ tầng phục vụ khai thác và APEC 2027

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group), cho biết đường cất hạ cánh số 2 là một hạng mục trong tổng thể hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, cùng với đường băng mới, dự án còn bao gồm hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP, sân đỗ VIP, hệ thống dẫn đường, an ninh, cứu nạn cứu hộ, giao thông tiếp cận và các công trình phụ trợ.

Dự kiến chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến ngày 27/7 sẽ đánh giá độ chính xác của các tín hiệu này trong điều kiện khai thác thực tế.

Ông Nguyễn Bá Quân cho biết: "Đơn vị đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa đường băng số 2 với hệ thống đường lăn, sân đỗ hiện hữu, nhà ga T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm tiếp nhận an toàn, thông suốt các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F khi cần, đáp ứng khai thác thường xuyên cũng như các chuyến bay chuyên cơ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027."

Theo phương án quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ có hai đường cất hạ cánh đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng nhà ga T2 và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Về dài hạn, công suất sân bay được định hướng nâng lên 50 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay Phú Quốc được xác định là cửa ngõ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đón lãnh đạo và đoàn đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu quốc tế. Hệ thống hạ tầng hàng không hiện đại cũng được kỳ vọng tạo điều kiện mở thêm các đường bay thẳng bằng tàu bay thân rộng từ Trung Đông, Đông Bắc Á, Nam Á và châu Âu, góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không, du lịch và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực.

Trong những ngày tới, hệ thống đèn hiệu trên đường cất hạ cánh số 2 sẽ tiếp tục được hiệu chỉnh lần cuối trước khi chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên được thực hiện, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của công trình hạ tầng hàng không được triển khai với tiến độ đặc biệt tại Việt Nam.

Video: Đường cất hạ cánh sân bay Phú Quốc rực sáng trong đêm, chuẩn bị cho APEC 2027