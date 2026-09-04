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Đường cất, hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát trước ngày bay hiệu chuẩn

Thứ Sáu, 17:54, 04/09/2026
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VOV.VN - Dự kiến trong tháng 9 này, đường cất, hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn, trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn.

Đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất, hạ cánh chính xác.

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Đường bay cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát đã thành hình

Ông Hoàng Văn Thùy, Trạm trưởng Trạm kiểm định dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết, cùng với thi công, công tác kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện chặt chẽ. “Các hạng mục chúng tôi đã phối hợp kiểm tra rất chặt chẽ để có đánh giá chất lượng. Đến nay các hạng mục đều đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn trước khi được  đưa vào khai thác”, ông Thùy nói.

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Lực lượng quân đội kéo cáp trên đường băng

Đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trên công trường, không khí vẫn khẩn trương khi các đơn vị tập trung kiểm tra, hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa đường băng vào khai thác. Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư, công nhân.

“Anh em trong đội thi công 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để đúng tiến độ thi công công trình, bàn giao đúng thời gian. Trong dịp này thấy hơi vất vả nhưng cố gắng. Trong lòng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi vì đất nước mình có thêm một công trình mới chuẩn bị được đưa vào sử dụng”, công nhân Nguyễn Văn Ngọc, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết.

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Nhóm công nhân thực hiện những phần việc cuối cùng của lắp đặt hệ thống điện kết nối đèn hiệu trên đường băng

“Toàn bộ anh em tập trung làm ở đây cả ngày đêm để kịp tiến độ nên chưa có ai có thời gian về quê hhết, anh Trần Sĩ Toán, thuộc Tổng công ty xây dựng công trình hàng không chia sẻ.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các điều kiện cơ bản để tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 đã được đáp ứng. Hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, khí tượng và dự báo khí tượng cơ bản hoàn thành, đang được kiểm tra, hiệu chỉnh.

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Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng

Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất, hạ cánh chính xác. Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9; thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định. Máy bay chuyên dụng sẽ kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu chưa đạt yêu cầu, các đơn vị sẽ điều chỉnh và kiểm tra lại trước khi đưa vào khai thác.

“Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt và rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án, đáp ứng được tiến độ để bay hiệu chuẩn để khai thác thương mại. Đây cũng là điểm tích cực và đánh giá cao các đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tổ chức bay hiệu chuẩn thiết bị để phục vụ bay khai thác thương mại", ông Lưu Nhất Phong cho biết.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát chính thức được khởi công tháng 8/2025. Đây là công trình hàng không cấp I, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Sau hơn một năm triển khai, từ một công trường ngổn ngang máy móc, đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn, tiến tới đưa vào khai thác thương mại.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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