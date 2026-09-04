Chủ động hoàn trả 60 triệu đồng cho người đã chuyển nhầm

Sáng 4/9, chị Huỳnh Thị Thái Tâm, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), bất ngờ nhận được 60 triệu đồng do một người không quen biết chuyển vào tài khoản.

Chị Tâm cho biết bản thân không biết người chuyển tiền là ai và cũng không có bất kỳ giao dịch nào với người này. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền được chuyển nhầm, chị đã chủ động đến Công an phường Phú Thủy trình báo và nhờ hỗ trợ xác minh.

Cán bộ Công an phường Phú Thuỷ tiếp nhận và hướng dẫn chị Tâm chuyển trả số tiền cho người đã chuyển nhầm. Ảnh: CALĐ

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Thủy đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc khoản tiền và xác định đây là trường hợp chuyển tiền nhầm. Trên cơ sở đó, Công an phường hướng dẫn chị Tâm hoàn trả 60 triệu đồng cho người đã chuyển nhầm.