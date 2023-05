Đường đê Bắc Ninh“oằn mình” vì xe né trạm thu phí

Đường đê tả ngạn sông Đuống đoạn qua xã Tân Chi một chiều cuối tháng 4, từng đoàn xe ô tô các loại nối đuôi nhau di chuyển ì ạch. Nhiều lúc các phương tiện phải dừng lại ép sát vào lề để nhường đường cho xe ngược chiều lưu thông. Bà Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Chi Trung, xã Tân Chi cho biết, từ khi Trạm thu phí BOT Quốc lộ 38 hoạt động lượng xe né trạm đi vào đường đê sông Đuống và Tỉnh lộ 275, 279 tăng đột biến, làm đảo lộn mọi sinh hoạt đời sống của người dân địa phương. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông luôn rình rập, khó lường.

Xe né trạm thu phí phá đê ở Bắc Ninh

"Phải đi đường thẳng đây này cứ đi hết vào đường này rất nguy hiểm. Cách đây nửa tháng chỗ kia bị lật xe ô tô 4 chỗ. Nhà tôi ở mặt đường bụi lắm toàn bụi hắt vào nhà mà đóng cửa vào rồi đấy. Chúng tôi là người dân bây giờ đề nghị là bây giờ phải cấm chỉ để xe con thôi chứ bây giờ toàn xe tải to đi vào đường này"- bà Hòa nói.

Đoạn đường đê dài chưa đến 1km, bề mặt rộng chừng 5m có quá nhiều phương tiện lưu thông, dẫn đến tình trạng ùn ứ là điều không tránh khỏi. Bà Cao Thị Minh, ở thôn Chi Trung, xã Tân Chi bức xúc, nếu cứ để tình trạng xe trốn phí đi vào đường đê sẽ rất nguy hiểm cho người dân.

"Xe to xe nhỏ đi hết vào đây nên hỏng hết đường. Mong muốn của chúng tôi là đã làm đường rồi thì cứ ra đường thẳng kia mà đi. Đê đây đi nhiều hỏng đường đê rồi đến mùa nước lũ rồi rất nguy hiểm. Chúng tôi muốn, làm đường rồi thì cứ ra đường đấy mà đi"- bà Minh nói.

Theo ông Đàm Phương Bắc, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy Lợi tỉnh Bắc Ninh, đê tả sông Đuống đoạn qua xã Tân Chi thiết kế chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 12 tấn đi qua. Việc có quá nhiều xe ô tô né Trạm thu phí BOT Quốc lộ 38, trong đó có cả những xe có tải trọng lớn đi vào đoạn đường này sẽ gây mất an toàn cho tuyến đê.

Ông Bắc cho biết: "Đoạn đê này cấm xe tải trọng trên 12 tấn nhưng vi né trạm BOT nên vẫn có nhiều xe tải trọng trên 12 tấn đi vào. Tình trạng xe quá tải đi trên mặt đê sẽ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết cấu mặt đê, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, phóng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai".

Trước thực trạng đường đê oằn mình gánh xe quá tải né trạm thu phí, Công an huyện Tiên Du đã cử Tổ công tác thường xuyên ứng trực tại đầu cầu Hồ vào các khung giờ cao điểm để điều tiết giao thông và chặn các các xe tải trọng lớn đi vào tuyến đường này. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã phát hiện và xử phạt hơn 40 trường hợp xe ô tô tải trọng trên 12 tấn đi vào đường đê với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Đức Lợi, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Du cho biết, quá trình xử lý có những trường hợp lái xe đầu kéo vi phạm không hợp tác với lực lượng chức năng, đóng cửa xe bỏ đi gây ùn tắc kéo dài trên tuyến đường đê.

"Hiện trên địa bàn tỉnh không có phương tiện đủ sức kéo để kéo các phương tiện vi phạm, nhất là các xe container vi phạm. Vì vậy quá trình xử lý chúng tôi phải thuê xe kéo của đơn vị ở Hà Nội nên mất rất nhiều thời gian mới xứ lý được phương tiện vi phạm"- Đại úy Lợi nói.

Trong khi chưa có phương án giải quyết tình trạng các loại phương tiện trốn trạm thu phí đi vào đường đê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, các cơ quan chức năng ở Bắc Ninh cần lắp hệ thống camera để tiến hành phạt nguội. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện tải trọng lớn cố tình đi vào đường đê gây mất an toàn cho hệ thống đê điều khi mua mưa bão đang đến gần./.