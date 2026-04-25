Đường Nguyễn Tuân, Hà Nội gấp rút "về đích” sau thời gian dài vướng mắc

Sau thời gian dài thi công trong tình trạng “lỡ hẹn” do nhiều vướng mắc, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Với hàng loạt giải pháp được triển khai đồng bộ, diện mạo tuyến đường đang dần hình thành rõ nét, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành trong thời gian tới.

Công nhân đang gấp rút thi công phần vỉa hè sau khi tiến hành xong phần ngầm

Dự án có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Trãi và điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang rộng 21m, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng tại khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều chung cư và hoạt động kinh doanh sôi động.

Sau quá trình triển khai, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa hơn 400m mặt đường. Các hạng mục như vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Nhiều đoạn tuyến đã trở nên thông thoáng hơn, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông.

Công nhân thi công cuốn chiếu, xong đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó.

Ông Hoàng Hồng Vàng - Chỉ huy trưởng công trường cho biết, đơn vị đang tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp mỗi ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ. “Chúng tôi phấn đấu đến ngày 30/4 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên phần mặt bằng đã được bàn giao. Quá trình thi công được thực hiện theo phương châm làm đến đâu, dọn dẹp đến đó để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường và đời sống người dân”, ông Vàng nói.

Điểm nghẽn mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật dần dần được tháo gỡ

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn tồn tại “nút thắt” lớn tại khu vực số nhà 35A Nguyễn Tuân, vị trí duy nhất chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Thái Ly, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, công tác vận động, tuyên truyền đang được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ dự án vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Lực lượng chức năng bố trí xe và công nhân tưới nước, lực lượng phân luồng giao thông để hạn chế bụi và ùn tắc.

Bên cạnh đó, việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Một số hồ sơ hoàn công chưa sát thực tế buộc phải rà soát, điều chỉnh, khiến thời gian thi công kéo dài. “Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, đồng thời bố trí xe tưới nước, lực lượng phân luồng giao thông để hạn chế bụi và ùn tắc, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân”, ông Ly thông tin.

Với đặc thù nằm trong khu vực đông dân cư, lưu lượng phương tiện lớn trong khi mặt bằng hạn chế, quá trình thi công gặp không ít khó khăn. Tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra vào giờ cao điểm, đặc biệt khi một số phương tiện chưa tuân thủ phân luồng tạm thời. Ngoài ra, hiện tượng ngập úng cục bộ, hư hỏng hệ thống thoát nước do người dân tự ý cải tạo không đảm bảo kỹ thuật cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Dù phải chịu nhiều bất tiện trong suốt thời gian thi công, đa số người dân khu vực vẫn bày tỏ sự đồng thuận và kỳ vọng vào diện mạo mới của tuyến đường. Ông Trần Trung Kiên, cư dân tại số 90 Nguyễn Tuân chia sẻ: “Hiện hạ tầng đã cơ bản hình thành, việc tưới nước giảm bụi cũng tốt hơn trước. Người dân mong muốn dự án sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện, giảm ùn tắc kéo dài”.

Thi công cuốn chiếu, gấp rút “cán đích” trong thời gian tới

Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải đáng kể cho các tuyến đường lân cận như Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng – những trục giao thông thường xuyên quá tải.

Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa hơn 400m mặt đường tạo điều kiện để người tham gia giao thông đi lại thuận tiện

Theo kế hoạch, từ nay đến 30/4, nhà thầu sẽ hoàn thiện các hạng mục như thảm mặt đường, cây xanh, chiếu sáng đoạn từ số 162 đến ngõ 90 Nguyễn Tuân và một phần đoạn từ số 90 đến Nguyễn Trãi. Riêng phần còn lại liên quan đến công tác cưỡng chế, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tháng sau khi nhận đủ mặt bằng.

Đại diện UBND phường Thanh Xuân cho biết, địa phương đang tăng cường chỉ đạo các tổ công tác bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Hiện dự án đã đạt khoảng 85% khối lượng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, nỗ lực của nhà thầu và sự đồng thuận từ người dân, tuyến đường Nguyễn Tuân được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thiện, trở thành trục giao thông khang trang, hiện đại, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc tại khu vực phía Tây Nam Hà Nội.