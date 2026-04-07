Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 2,5 - Lĩnh Nam

Nỗ lực tháo gỡ mặt bằng, tăng tốc thi công

Nhiều năm qua, đường Lĩnh Nam luôn trong tình trạng chật hẹp, quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuyến đường đi qua khu vực đông dân cư, xen kẽ nhiều chợ dân sinh, trường học và cơ sở sản xuất nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, ngập úng khi mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ưu tiên tái định cư nhằm kịp tiến độ trong quý II/2026.

Dự án do UBND phường Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư, dài khoảng 3,4km, nối từ nút giao Tam Trinh đến đê Nguyễn Khoái. Trong đó, đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái thuộc tuyến Vành đai 2,5, có vai trò kết nối liên vùng quan trọng.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang từ 22,5m đến 40m, quy mô 4–6 làn xe, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Tổng diện tích thu hồi khoảng 98.345m², liên quan gần 800 hộ dân và 34 tổ chức trên địa bàn 5 phường: Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Tương Mai.

Với mục tiêu hoàn thành GPMB trong quý II/2026, các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, ưu tiên bố trí tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo mặt bằng sạch để dự án về đích đúng tiến độ.

Hiện nhà thầu đã triển khai thi công tại một số đoạn theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, thi công dứt điểm đến đó”. Dọc tuyến, nhiều hộ dân đang khẩn trương di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng.

Người dân tại khu vực số 488 (phường Vĩnh Hưng) cho biết, dự án kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. “Việc mở rộng đường không chỉ giải quyết ùn tắc mà còn cải thiện môi trường sống. Tuy nhiên, người dân mong muốn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện thỏa đáng để yên tâm bàn giao mặt bằng”, một người dân chia sẻ.

9–10 giờ đêm vẫn đi từng nhà vận động người dân

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.860 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB chiếm tỷ trọng lớn. Dự án được phê duyệt từ năm 2013 và đã nhiều lần điều chỉnh để phù hợp thực tiễn.

Đến nay, công tác GPMB tại các phường đang được triển khai đồng bộ. Phường Vĩnh Tuy đã đạt khoảng 90% khối lượng; phường Lĩnh Nam đã hoàn thành; phường Vĩnh Hưng cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong khi đó, phường Hoàng Mai và Tương Mai vẫn còn nhiều vướng mắc.

Riêng tại phường Vĩnh Hưng, địa phương đã thu hồi đất của 253 hộ dân và 10 tổ chức; khoảng 2/3 khối lượng mặt bằng đã được bàn giao, phá dỡ. Đến nay, 123 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 76 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng; 49 hộ đang được công khai phương án dự thảo.

Ông Cường cho biết, khó khăn lớn nhất là nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ pháp lý đa dạng, khiến việc xác minh, lập phương án bồi thường mất nhiều thời gian.

“Trong nhiều tháng qua, cán bộ phường và Ban Quản lý dự án phải trực tiếp đến từng hộ dân, có khi đến 9–10 giờ tối vẫn làm việc để đối thoại, rà soát hồ sơ, xác định nguồn gốc đất. Nhờ đó, phần lớn người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Hiện chỉ còn một hộ chưa đồng thuận, địa phương tiếp tục vận động, cưỡng chế chỉ là biện pháp cuối cùng”, ông Cường nói.

Nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc tại một số địa bàn

Theo chỉ đạo của thành phố, dự án phải hoàn thành công tác GPMB trước ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại, một số địa bàn có nguy cơ chậm tiến độ.

Quá trình thi công gặp khó khăn do nền đất yếu, phải xử lý kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc biệt, một đoạn dài hơn 50m phải đào sâu, bơm nước, gia cố nền cát, đóng cọc để đảm bảo ổn định.

Cụ thể, tại phường Tương Mai, dự án đi qua chiều dài 1.745m, liên quan 225 hộ và 7 tổ chức nhưng mới có 96 hộ được phê duyệt phương án. Nhiều trường hợp chưa hoàn tất hồ sơ, thậm chí chưa phối hợp kê khai. Tương tự, tại phường Hoàng Mai, tuyến dài khoảng 1,53km liên quan 272 hộ và 11 tổ chức, song tiến độ còn chậm, nhiều hồ sơ vẫn đang trong quá trình rà soát.

“Với tiến độ hiện nay, chỉ có các phường Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Vĩnh Tuy có khả năng hoàn thành đúng chỉ đạo. Riêng Hoàng Mai và Tương Mai, nhanh nhất cũng phải đến tháng 4/2026, nên toàn dự án có nguy cơ chậm tiến độ GPMB”, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng nhận định.

Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Nền đất yếu, thiếu mặt bằng tiếp tục “cản” thi công

Về thi công, ông Nguyễn Khắc Nhất, cán bộ Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Hưng cho biết, hiện nhà thầu đang triển khai tại nhiều vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án xây dựng tuyến đường huyết mạch được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực phía Nam Thủ đô.

Một số đoạn đang thi công gồm: đoạn từ dốc Nguyễn Khoái đến Vành đai 3 dài khoảng 200m; khu vực chợ Lòng Thuyền dài 100m; các đoạn tại số 419 Lĩnh Nam và khu vực trước nhà máy dệt. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp khó khăn do nền đất yếu, phải xử lý kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc biệt, một đoạn dài hơn 50m phải đào sâu, bơm nước, gia cố nền cát, đóng cọc để đảm bảo ổn định.

Bên cạnh đó, nhiều khu vực thuộc địa bàn phường Hoàng Mai và Tương Mai chưa hoàn thành GPMB, khiến nhà thầu chưa thể triển khai đồng bộ.

“Hiện chúng tôi chưa nhận được mặt bằng tại một số khu vực nên chưa thể tổ chức thi công liên tục”, ông Nhất cho biết.

Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng khẳng định, công tác GPMB là yếu tố quyết định tiến độ dự án. Địa phương đang kiên trì thực hiện phương châm “công khai – minh bạch – đúng pháp luật – đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân”, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Với quyết tâm của thành phố và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương phấn đấu hoàn thành GPMB trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để dự án hoàn thành trong năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường Lĩnh Nam – Vành đai 2,5 sẽ góp phần giảm ùn tắc, cải thiện điều kiện đi lại và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô.