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Đường sắt giảm 10% giá vé tàu khách Bắc - Nam từ ngày 1/7

Thứ Tư, 10:17, 01/07/2026
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VOV.VN - Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách khi giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành Đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc - Nam trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

Các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc – Nam (số tiền giảm tương ứng từ 110.000đ - 280.000đ/vé tàu, tùy từng loại chỗ).

Duong sat giam 10 gia ve tau khach bac - nam tu ngay 1 7 hinh anh 1
Ngành Đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc - Nam trong thời gian từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

 Các đoàn tàu SNT1, SNT2, SNT5, SNT4 trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang (số tiền giảm từ 70.000đ - 160.000đ/vé tàu, tùy từng loại chỗ).

Tàu NA1/NA2 tuyến Hà Nội – Vinh đối với các toa khoang 4 giường (số tiền giảm từ 50.000đ - 80.000đ/vé tàu, tùy từng loại chỗ).

Tàu NA1 áp dụng cho khoang 6 giường khởi hành vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần.

Tàu NA2 áp dụng cho khoang 6 giường khởi hành vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Thời gian áp dụng cho các tàu xuất phát: từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 16/8/2026.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế. Cùng với xu hướng giảm của giá nhiên liệu trong nước, Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp chủ động rà soát, điều chỉnh giá hàng hóa và dịch vụ tương ứng với chi phí đầu vào, góp phần chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Hưởng ứng chủ trương đó, ngành Đường sắt thực hiện điều chỉnh giảm giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách trong dịp cao điểm hè, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội lựa chọn phương thức vận tải an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Việc giảm giá vé lần này cũng thể hiện nỗ lực của ngành Đường sắt trong việc đồng hành cùng hành khách, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp tục khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách bằng đường sắt.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết: "Việc giảm giá vé được triển khai trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn và mong muốn chia sẻ lợi ích với hành khách. Chúng tôi hy vọng đợt điều chỉnh giá vé tàu khách lần này, sẽ góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân, đồng thời tiếp tục khuyến khích người dân lựa chọn đường sắt làm phương tiện đi lại".

PV/VOV - Giao thông
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