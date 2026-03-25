Từ 26/3, giá vé hành khách đi tàu hỏa tăng thêm 3%

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ 0 giờ ngày 26/3/2026, ngành đường sắt chính thức điều chỉnh tăng 3% giá vé hành khách.

Với việc điều chỉnh giá vé, ngành đường sắt đã liên tiếp lần thứ 4 thay đổi mức giá do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Trước đó, Bộ Xây dựng yêu cầu ngành đường sắt theo dõi chặt chẽ tác động giá nhiên liệu (xăng, dầu) đến giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện kê khai giá cước theo quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đúng, tính đủ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng giá cước do biến động nhiên liệu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các cơ quan, đơn vị này cũng chỉ đạo các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; tuyệt đối không được lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Mặt khác, các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do Nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu; tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.