Từ 26/3, giá vé hành khách đi tàu hỏa tăng thêm 3%

Thứ Tư, 21:39, 25/03/2026
Trước biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng giá vé hành khách đi tàu.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ 0 giờ ngày 26/3/2026, ngành đường sắt chính thức điều chỉnh tăng 3% giá vé hành khách.

Với việc điều chỉnh giá vé, ngành đường sắt đã liên tiếp lần thứ 4 thay đổi mức giá do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Trước đó, Bộ Xây dựng yêu cầu ngành đường sắt theo dõi chặt chẽ tác động giá nhiên liệu (xăng, dầu) đến giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện kê khai giá cước theo quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đúng, tính đủ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

tu 26 3, gia ve hanh khach di tau hoa tang them 3 hinh anh 1
Ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng giá cước do biến động nhiên liệu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Các cơ quan, đơn vị này cũng chỉ đạo các đơn vị vận tải thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; tuyệt đối không được lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Mặt khác, các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do Nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu; tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

bx4.jpg

Giá xăng dầu tăng, hàng trăm tuyến xe khách điều chỉnh tăng giá vé

VOV.VN - Giá nhiên liệu tăng mạnh thời gian gần đây khiến nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định phải điều chỉnh giá vé hoặc giảm tần suất chạy xe để cân đối chi phí. Theo báo cáo từ các địa phương, mức tăng giá vé hiện phổ biến từ 5–36%, cá biệt có tuyến đề xuất tăng tới khoảng 50%.

Theo Việt Hùng/Vietnamplus
Tag: giá xăng dầu xung đột quân sự khu vực Trung Đông ngành đường sắt tăng giá vé
Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên “bão giá” xăng dầu và nút thắt mặt bằng

Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên “bão giá” xăng dầu và nút thắt mặt bằng

Dự án Cầu đường sắt Đuống: Thi công xuyên “bão giá” xăng dầu và nút thắt mặt bằng

VOV.VN - Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (hay còn gọi là dự án cầu đường sắt Đuống) thời gian qua đã gặp nhiều trở ngại, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng đáng kể do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm tới.

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trước ngày 20/3.

