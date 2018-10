Đường vào cảng Tiên Sa biến thành bãi đỗ xe container

Sau khi thành phố Đà Nẵng triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên trục đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn, gần nửa tháng qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này từng bước được lập lại. Do thời gian cấm xe container vào Cảng Tiên Sa giờ cao điểm tăng lên nên lượng xe dồn ứ chờ vào cảng bốc dỡ hàng, tuyến đường dẫn vào cảng Tiên Sa nhiều lúc trở thành bãi đậu xe container. Các lực lượng chức năng xử lý hơn 300 trường hợp xe container vi phạm.



Đường Yết Kiêu dẫn vào Cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mỗi ngày có cả ngàn lượt xe container, đầu kéo rơ mooc ra vào bốc dỡ hàng hóa. Khoảng thời gian trước 16h30 và sau 20 h hàng ngày, lượng xe đổ về tuyến đường này càng đông. Có lúc xe đậu hai bên đường dài cả cây số, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Văn Thành, nhà trên đường Yết Kiêu bức xúc: “Xe đậu có hôm sớm, có hôm muộn. Mấy hôm nay tầm từ 4h30 đến hơn 7h tối. Xe đậu cả đường dài hơn cây số... người tham gia giao thông rất nguy hiểm. Bởi vì làn phía trong xe container đậu, làn ngoài xe ô tô và xe máy chạy rất nguy hiểm. Tầm nhìn khi lái xe rất hạn chế”.

Các phương tiện chen nhau chờ vào cảng Tiên Sa bốc dỡ hàng.

Ông Trần Ngọc Hùng, tài xế xe container 43C 02662 phân trần, thời gian cấm xe container lưu thông trên trục đường Ngũ Hành Sơn- Ngô Quyền từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ hằng ngày thay cho khung giờ cấm từ 16h30-18h30 trước đó gây nhiều khó khăn cho các chủ phương tiện. Nhiều tài xế đã phải đua nhau chạy trước giờ cấm để kịp vào cảng bốc dỡ hàng. Tình trạng này khiến lượng phương tiện dồn ứ trên tuyến đường Yết Kiêu càng gây ách tắc giao thông.

Mỗi ngày có từ 1.500 dến 2.000 lượt xe container, xe đầu kéo ra vào cảng Tiên Sa.

“Thời gian cấm trước đây từ 16h30 đến 18h30 thì anh em có thể sắp xếp đi rời rạc, còn cấm đến 20h thì các tài xế đua nhau chạy ra cảng trước 16h30. Tranh thủ chạy giờ đó dễ gây ách tắc giao thông. Dồn ứ lại, anh em ra cảng tới 11, 12h đêm mới bốc dỡ được container”.

Xe container đậu đõ che khuất tầm nhìn các phương tiện khác.

Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra xử lý các phương tiện vi phạm.

Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên trục đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn, từ trung tuần tháng 9 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm. Mỗi ngày, tổ chức 3 đội chia thành 3 ca tuần tra kiểm soát trên tuyến. Đại úy Đặng Ngọc Tài, Đội phó Đội Tuần tra- Dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã xử lý hơn 300 trường hợp xe container vi phạm các lỗi chủ yếu: chạy quá tốc độ, thiết bị kỹ thuật an toàn không đảm bảo, lái xe sử dụng rượu bia khi điều khiển xe…

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tuần tra kiểm soát trên tuyến, xử lý các trường hợp là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Chủ yếu là vi phạm về tốc độ, thiết bị kỹ thuật, chạy hàng 2, hàng 3 trên đường. Chúng tôi thường xuyên kiểm soát, khảo sát trên tuyến để tham mưu các cấp lãnh đạo có những giải pháp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến”.

Nhiều loại xe dàn ngang trên đường Yết Kiêu dẫn vào Cảng Tiên Sa TP Đà Nẵng.

Theo thống kê, mỗi ngày có gần 1.500 đến 2.000 lượt xe container ra vào cảng Đà Nẵng bốc dỡ hàng hóa. Trước tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn vào cảng, thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Theo đó, cùng với việc thông tin rộng rãi, các cơ quan chức năng hoàn thành việc lắp đặt biển báo và bắt đầu xử phạt nghiêm các phương tiện vi phạm từ ngày 16/10./. Đà Nẵng điều chỉnh thời gian lưu thông xe ra vào Cảng Tiên Sa VOV.VN -Đà Nẵng điều chỉnh thời gian lưu thông xe sơmi rơmoóc, xe kéo rơmoóc lưu thông trên trục đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn...