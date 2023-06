Gần 100 nhà dân ở Bạc Liêu bị sạt lở đất nghiêm trọng

Tổng số nhà bị sụp một phần nhà sau và xuất hiện các vết nứt là 96 căn, trong đó, số nhà bị sụp một phần nhà sau là 13 căn, số nhà xuất hiện các vết nứt là 83 căn. Tổng chiều dài đoạn sạt lở, có nguy cơ sạt lở khoảng 170m. Trong đó, chiều dài sạt lở là 65m, chiều rộng sạt lở từ 3-7m; chiều dài khu vực có nguy cơ sạt lở khoảng 105m.

Một căn nhà bị sụp một phần nhà sau xuống sông sau vụ sạt lở

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống địa bàn giúp các hộ dân dọn dẹp hiện trường thiệt hại, di dời đồ đạc ở các hộ có nguy cơ sạt lở và tiến hành cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở, đồng thời thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại để tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Để kịp thời khắc phục tình hình sạt lở nêu trên, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Đỗ Minh Thắng cũng đã Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành của thị xã Giá Rai để triển khai các công tác liên quan đến phòng, chống sạt lở tại khu vực bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai yêu cầu lực lượng Công an, Quân sự của thị xã Giá Rai và các lực lượng xung kích của UBND xã Tân Phong tiếp tục xuống hiện trường giúp dân khắc phục thiệt hại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị sạt lở. Nhất là tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để người dân chủ động tự di dời đến nơi an toàn cũng như nâng cao cảnh giác cho người dân trong khu vực sạt lở.

Bí thư Thị ủy Gía Rai Huỳnh Công Quân xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục và thăm hỏi người dân

Thị xã Giá Rai cũng đề nghị xã Tân Phong sớm tổ chức họp dân xem xét từng trường hợp có nhà ở bị sạt lở để hỗ trợ đúng theo quy định và làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân. Các ngành có liên quan cũng phải tăng cường kiểm tra những nơi có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thị xã, nhằm chủ động hơn trong công tác phòng chống, cứu nạn, cứu hộ, giảm tối thiểu thiệt hai khi có sạt lở xảy ra trên địa bàn./.