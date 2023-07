Gần 1300 viên chức ngành y tế được điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề

Nhân viên y tế bị tấn công, Bộ Y tế đề nghị thắt chặt an ninh bệnh viện

VOV.VN - Sau một số vụ nhân viên y tế bị người nhà tấn công xảy ra tại TP.HCM, Long An, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.