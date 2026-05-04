Gần 1,7 triệu khách đi máy bay dịp lễ, vận chuyển quốc tế tăng trưởng mạnh

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong các giai đoạn cao điểm nghỉ lễ (từ 25–27/4 và 30/4–3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,68 triệu lượt hành khách và 27.450 tấn hàng hóa. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng hành khách tăng 2,2%, trong khi hàng hóa tăng 7,2%.

Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng cao, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài với hơn 1,5 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, vận chuyển quốc tế tiếp tục là điểm sáng với hơn 1 triệu lượt khách và 24,05 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 10% và 10,6%. Ngược lại, vận chuyển nội địa đạt 675.140 lượt khách và 3.400 tấn hàng hóa, giảm 7,5% về hành khách và 11,6% về hàng hóa.

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không sân bay đạt gần 15 nghìn lượt cất hạ cánh; hơn 2 triệu lượt khách và gần 31 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng. Lượng khách, hàng hóa tập trung qua 3 cảng hàng không là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Riêng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng sản lượng khai thác đạt 4.903 lượt cất hạ cánh; hơn 818 nghìn lượt khách và hơn 10 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khai thác 4.347 lượt cất hạ cánh; hơn 702 nghìn lượt khách và hơn 19 nghìn tấn hàng hóa thông qua cảng.

Trong khi đó, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khai thác 2.073 lượt cất hạ cánh; hơn 341 nghìn lượt khách và gần 589 tấn hàng hóa thông qua cảng.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển đạt 1,03 triệu lượt hành khách và 7,9 nghìn tấn hàng hóa. So với cùng kỳ, lượng hành khách giảm 7,3% trong khi hàng hóa tăng 3,5%. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 356.710 lượt khách và 4.490 tấn hàng hóa, giảm 6,8% về hành khách nhưng tăng mạnh 19,1% về hàng hóa.

Người dân và du khách làm thủ tục tại nhà ga nội địa T1 sân bay quốc tế Nội Bài trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trong giai đoạn nghỉ lễ tính đến hết ngày 2/5, các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 4.748 chuyến bay cất cánh. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) đạt 85,6% với 4.062 chuyến đúng giờ. Số chuyến bay bị hủy là 56 chuyến.

Đánh giá về tình hình chung, Cục Hàng không Việt Nam cho biết thị trường hàng không trong dịp lễ ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở phân khúc quốc tế, trong khi thị trường nội địa giảm nhẹ so với cùng kỳ.

“Tổng thể hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5 diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và bảo đảm. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ duy trì ở mức cao, trên 80% trong suốt kỳ nghỉ lễ”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Uông Việt Dũng, các đơn vị trong ngành đã thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực, tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Nhờ đó, hoạt động khai thác được duy trì liên tục, thông suốt.

“Các vấn đề phát sinh tại cảng hàng không, sân bay đều được xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác. Việc phục vụ hành khách trên các chuyến bay chậm, hủy chuyến cũng được thực hiện theo đúng quy định”, ông Dũng nói.